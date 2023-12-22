Портрет академика Асеева остается в галерее почетных жителей Новосибирска

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Портрет бывшего председателя СО РАН, академика Александра Асеева, продолжает оставаться в галерее фотографий других жителей Новосибирска, которым было присвоено звание «Почетный житель». Галерея расположена в подземном переходе метро на площади Ленина. Изображение Асеева соседствует с портретом Владимира Бокова, который в советские годы возглавлял исполком Новосибирского областного совета народных депутатов.
Накануне, 21 декабря, горсовет Новосибирска проголосовал за лишение Александра Асеева почетного звания, поскольку в отношении ученого вступил в силу обвинительный приговор суда.
Советский районный суд Новосибирска летом 2023 года признал бывшего председателя СО РАН Александра Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил ученого к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.
Суд установил, что Асеев (он возглавлял СО РАН с 2008 по 2017 год) добился выделения ему служебного коттеджа на улице Мальцева, 16 в Академгородке. Предполагалось, что дом будет использован в представительских целях. На этот момент здание находилось в плачевном состоянии.
В 2013 году за счет СО РАН в коттедже был проведен дорогостоящий капитальный ремонт, а в 2015 академик через суд приватизировал недвижимость на имя своей дочери, которая тогда жила во Франции. Как считает следствие, для этого ученый предоставил фальшивые документы.