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Академика лишили почетного звания за мошенничество с недвижимостью

Портрет академика Асеева остается в галерее почетных жителей Новосибирска

22 декабря 2023, 09:05
Фото: atas.info
Академика лишили почетного звания за мошенничество с недвижимостью
Несмотря на лишение ученого почетного звания, его фотография по-прежнему находится в галерее портретов почетных жителей города, размещенной в переходе метро

Портрет бывшего председателя СО РАН, академика Александра Асеева, продолжает оставаться в галерее фотографий других жителей Новосибирска, которым было присвоено звание «Почетный житель». Галерея расположена в подземном переходе метро на площади Ленина. Изображение Асеева соседствует с портретом Владимира Бокова, который в советские годы возглавлял исполком Новосибирского областного совета народных депутатов.

Накануне, 21 декабря, горсовет Новосибирска проголосовал за лишение Александра Асеева почетного звания, поскольку в отношении ученого вступил в силу обвинительный приговор суда.

Всего звание «Почетный житель» было присвоено 53 новосибирцам, среди них — 9 академиков РАНВсего звание «Почетный житель» было присвоено 53 новосибирцам, среди них — 9 академиков РАН
Всего звание «Почетный житель» было присвоено 53 новосибирцам, среди них — 9 академиков РАН
Фото: atas.info

Советский районный суд Новосибирска летом 2023 года признал бывшего председателя СО РАН Александра Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил ученого к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.

Суд установил, что Асеев (он возглавлял СО РАН с 2008 по 2017 год) добился выделения ему служебного коттеджа на улице Мальцева, 16 в Академгородке. Предполагалось, что дом будет использован в представительских целях. На этот момент здание находилось в плачевном состоянии.

В 2013 году за счет СО РАН в коттедже был проведен дорогостоящий капитальный ремонт, а в 2015 академик через суд приватизировал недвижимость на имя своей дочери, которая тогда жила во Франции. Как считает следствие, для этого ученый предоставил фальшивые документы.

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