В центре Новосибирска Дед Морозы и Снегурочки в купальниках устроили флешмоб

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Каждый год зимой закаленные жители Новосибирска устраивают флешмоб с обливанием водой прямо в центре города. В этот раз любители моржевания и закаливания вышли на улицы не просто в купальниках, а в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, а также в других новогодних костюмах. О флешмобе написали в группе АСТ-54, в комментариях очень много недовольных, которые сравнивают наряды участников с парадами приверженцев ЛГБТ.
В программе мероприятия хороводы, пробежка и обливание водой. Температура в этом году не такая низкая, как была во время такого же флешмоба в прошлом году. Тем не менее, на фоне сибирских сугробов люди в купальниках выглядят экстремально и привлекают внимание горожан.
Мероприятие, которое завершается обливанием холодной водой, проходит на площади Ленина каждый год.