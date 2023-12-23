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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Ежегодный флешмоб в Новосибирске по обливанию водой.

В центре Новосибирска Дед Морозы и Снегурочки в купальниках устроили флешмоб

23 декабря 2023, 13:28
Фото: Александр Ощепков / ngs.ru
Ежегодный флешмоб в Новосибирске по обливанию водой.
Новосибирцы в купальниках и нарядах Деда Мороза и Снегурочки водили хороводы и обливались холодной водой на улице.

Каждый год зимой закаленные жители Новосибирска устраивают флешмоб с обливанием водой прямо в центре города. В этот раз любители моржевания и закаливания вышли на улицы не просто в купальниках, а в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, а также в других новогодних костюмах. О флешмобе написали в группе АСТ-54, в комментариях очень много недовольных, которые сравнивают наряды участников с парадами приверженцев ЛГБТ.

В программе мероприятия хороводы, пробежка и обливание водой. Температура в этом году не такая низкая, как была во время такого же флешмоба в прошлом году. Тем не менее, на фоне сибирских сугробов люди в купальниках выглядят экстремально и привлекают внимание горожан.

В центре Новосибирска моржи устроили массовое обливание холодной водой
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Мероприятие, которое завершается обливанием холодной водой, проходит на площади Ленина каждый год.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мероприятие#Ольга Храмушкина#Флешмоб
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