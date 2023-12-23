В центре Новосибирска Дед Морозы и Снегурочки в купальниках устроили флешмоб

Каждый год зимой закаленные жители Новосибирска устраивают флешмоб с обливанием водой прямо в центре города. В этот раз любители моржевания и закаливания вышли на улицы не просто в купальниках, а в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, а также в других новогодних костюмах. О флешмобе написали в группе АСТ-54, в комментариях очень много недовольных, которые сравнивают наряды участников с парадами приверженцев ЛГБТ.