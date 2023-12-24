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Posted Вчера, 23:55

Published Вчера, 23:55

Modified Вчера, 23:55

Updated Вчера, 23:55

Показательные выступления фигуристов пройдут в воскресенье 24 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию 2024: показательные выступления 24 декабря

23 декабря 2023, 23:55
Фото: pinterest.com
Показательные выступления фигуристов пройдут в воскресенье 24 декабря
В России с 20 по 24 декабря проходит чемпионат страны по фигурному катанию сезона 2023 /2024 года. Завершат спортивные состязания зрелищные показательные выступления фигуристов. Где и когда их смотреть новосибирцам — в материале Atas. Info.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: общие сведения

Соревнования по фигурному катанию среди российских фигуристов начались 20 декабря в Челябинске на ледовой арене «Трактор». В танцах на льду лидерами является пара Александра Степанова — Иван Букин (86,90 балла). Лучшим среди фигуристов-мужчин признан Владислав Дикиджи (102,70 балла).

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Чемпионат России по фигурному катанию 2024: когда смотреть показательные выступления

Чемпионат России по фигурному катанию завершится показательными выступлениями в воскресенье, 24 декабря. В 10.30 по московскому времени (14.30 по времени Новосибирска) пройдет церемония награждения победителей. В 11.30 (15.30 по времени Новосибирска) начнутся показательные выступления. Прямую ТВ-трансляцию ведет Первый канал.

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