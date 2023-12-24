Чемпионат России по фигурному катанию 2024: показательные выступления 24 декабря

Posted Вчера, 23:55
Published Вчера, 23:55
Modified Вчера, 23:55
Updated Вчера, 23:55
Соревнования по фигурному катанию среди российских фигуристов начались 20 декабря в Челябинске на ледовой арене «Трактор». В танцах на льду лидерами является пара Александра Степанова — Иван Букин (86,90 балла). Лучшим среди фигуристов-мужчин признан Владислав Дикиджи (102,70 балла).
Чемпионат России по фигурному катанию завершится показательными выступлениями в воскресенье, 24 декабря. В 10.30 по московскому времени (14.30 по времени Новосибирска) пройдет церемония награждения победителей. В 11.30 (15.30 по времени Новосибирска) начнутся показательные выступления. Прямую ТВ-трансляцию ведет Первый канал.