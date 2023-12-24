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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Тепло будет в регионе

Последняя неделя 2023 года в Новосибирске будет теплой и снежной

24 декабря 2023, 14:37
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Тепло будет в регионе
Согласно прогнозам популярных погодных сервисов, последняя неделя 2023 года в Новосибирске будет теплой.

В последнюю неделю 2023 года в Новосибирске ожидается теплая и снежная погода, судя по данным популярных сервисов прогноза погоды.

По информации от Gismeteo, в первой половине недели ожидается дождь со снегом, а температура воздуха будет выше нуля. К концу недели ожидается похолодание до -8 градусов.

Прогноз «Яндекс.Погоды» указывает на возможное потепление до +2 градусов в некоторые дни, а в новогоднюю ночь ожидается похолодание до -10 градусов.

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#Новосибирск#Погода#Прогноз#Температура#Снег#Дождь#Эмилия Губарева
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