Последняя неделя 2023 года в Новосибирске будет теплой и снежной

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В последнюю неделю 2023 года в Новосибирске ожидается теплая и снежная погода, судя по данным популярных сервисов прогноза погоды.
По информации от Gismeteo, в первой половине недели ожидается дождь со снегом, а температура воздуха будет выше нуля. К концу недели ожидается похолодание до -8 градусов.
Прогноз «Яндекс.Погоды» указывает на возможное потепление до +2 градусов в некоторые дни, а в новогоднюю ночь ожидается похолодание до -10 градусов.