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На новогоднюю иллюминацию выделили свыше 17 миллионов рублей

Новогодний праздник обошелся Новосибирску в 17 миллионов рублей

26 декабря 2023, 10:09
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
На новогоднюю иллюминацию выделили свыше 17 миллионов рублей

На подготовку к Новому году в Новосибирске направили свыше 17 миллионов рублей

До Нового года осталось всего несколько дней. Мэрия Новосибирска потратила на праздничное оформление свыше 17 миллионов рублей.

Согласно данным портала государственных закупок и сайта «Ростендер», на оформление улицы Ленина и Театрального сквера городские власти потратили свыше 8 миллионов рублей. Свыше 1,3 миллиона выделили на оформление главной аллеи парка «Центральный». На видеообеспечение праздничных мероприятий направили больше миллиона рублей.

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Новогодние подарки обошлись администрации города Новосибирска в 1,54 миллиона рублей, подарки — в 1,2 миллиона рублей, светодиодная ель — в один миллион. На костюмы «Снежной бабы» мэрия раскошелилась на 130 тысяч рублей, городские парки празднично украсили за полтора миллиона. Баннеры обошлись в 215 тысяч рублей, декорирование деревьев — в 632 тысячи рублей. Монтаж новогодней иллюминации стоил более 1,7 миллиона рублей.

Напомним, что в Новосибирске отменили праздничные гуляния на площади Ленина 31 декабря.

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