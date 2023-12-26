Новогодний праздник обошелся Новосибирску в 17 миллионов рублей

Новогодние подарки обошлись администрации города Новосибирска в 1,54 миллиона рублей, подарки — в 1,2 миллиона рублей, светодиодная ель — в один миллион. На костюмы «Снежной бабы» мэрия раскошелилась на 130 тысяч рублей, городские парки празднично украсили за полтора миллиона. Баннеры обошлись в 215 тысяч рублей, декорирование деревьев — в 632 тысячи рублей. Монтаж новогодней иллюминации стоил более 1,7 миллиона рублей.