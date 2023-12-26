Новогодний праздник обошелся Новосибирску в 17 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Согласно данным портала государственных закупок и сайта «Ростендер», на оформление улицы Ленина и Театрального сквера городские власти потратили свыше 8 миллионов рублей. Свыше 1,3 миллиона выделили на оформление главной аллеи парка «Центральный». На видеообеспечение праздничных мероприятий направили больше миллиона рублей.
Новогодние подарки обошлись администрации города Новосибирска в 1,54 миллиона рублей, подарки — в 1,2 миллиона рублей, светодиодная ель — в один миллион. На костюмы «Снежной бабы» мэрия раскошелилась на 130 тысяч рублей, городские парки празднично украсили за полтора миллиона. Баннеры обошлись в 215 тысяч рублей, декорирование деревьев — в 632 тысячи рублей. Монтаж новогодней иллюминации стоил более 1,7 миллиона рублей.
Напомним, что в Новосибирске отменили праздничные гуляния на площади Ленина 31 декабря.