«Бомбила» отобрал 40 тысяч рублей у подгулявшего на корпоративе новосибирца

В районе улицы Хилокской сотрудники ДПС задержали подозреваемого в грабеже 26-летнего водителя Lada Granta. Предположительно, он ночью 30 декабря согласился подвести до дома 23-летнего новосибирца, который до этого отмечал наступающий Новый год на корпоративе. Однако в районе одного из домов на улице Гаранина в Октябрьском районе водитель набросился на пассажира и отобрал у него мобильный телефон и 40 тысяч рублей.