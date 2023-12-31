«Бомбила» отобрал 40 тысяч рублей у подгулявшего на корпоративе новосибирца

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В районе улицы Хилокской сотрудники ДПС задержали подозреваемого в грабеже 26-летнего водителя Lada Granta. Предположительно, он ночью 30 декабря согласился подвести до дома 23-летнего новосибирца, который до этого отмечал наступающий Новый год на корпоративе. Однако в районе одного из домов на улице Гаранина в Октябрьском районе водитель набросился на пассажира и отобрал у него мобильный телефон и 40 тысяч рублей.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации „Грабеж“. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Проводится расследование», — сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.