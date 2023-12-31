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Published Сегодня, 05:13

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После корпоратива горожанин решил не вызывать такси, а поймать попутку

«Бомбила» отобрал 40 тысяч рублей у подгулявшего на корпоративе новосибирца

31 декабря 2023, 05:13
Фото: 1MI
После корпоратива горожанин решил не вызывать такси, а поймать попутку

Перед Новым годом полицейские раскрыли грабеж в Октябрьском районе Новосибирска

Житель Октябрьского района Новосибирска решил ночью поймать попутку, чтобы доехать домой и в результате стал жертвой грабителя

В районе улицы Хилокской сотрудники ДПС задержали подозреваемого в грабеже 26-летнего водителя Lada Granta. Предположительно, он ночью 30 декабря согласился подвести до дома 23-летнего новосибирца, который до этого отмечал наступающий Новый год на корпоративе. Однако в районе одного из домов на улице Гаранина в Октябрьском районе водитель набросился на пассажира и отобрал у него мобильный телефон и 40 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации „Грабеж“. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Проводится расследование», — сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Грабеж
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