atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

31 декабря президент Владимир Путин выступит с традиционным обращением

Новогоднее обращение Владимира Путина — когда и где смотреть новосибирцам

31 декабря 2023, 08:00
Фото: Kremlin.ru
31 декабря президент Владимир Путин выступит с традиционным обращением
31 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением. О том, когда и где новосибирцам смотреть обращение главы государства — в материале Atas.Info.

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина 31 декабря 2023 — формат

Многим интересно, в каком формате Владимир Путин обратится к россиянам. Обычно это происходит на фоне Кремля за несколько минут до начала Нового года. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал приоткрывать завесу тайны.

«Вы знаете, что анонсов этого события мы никогда не делаем. Не будем анонсировать и в этом году», — заявил Дмитрий Песков на встрече с журналистами 19 декабря.

Предполагается, что Владимир Путин обратится с традиционным новогодним обращением к россиянам в 23.55 вечера. Обращение будут транслировать все федеральные телеканалы.

Новый год в Новосибирске в XX веке — смотрим ностальгические фото
Узнать подробнее

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина 31 декабря 2023 — тематика

Интерес к обращению Владимира Путина связан и с тематикой выступления. 31 декабря 2022 года глава государства обратился к россиянам из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и подчеркнул, что уходящий год был переломным для страны и мира.

Губернатор рассказал, где и с кем будет встречать Новый 2024 год
Узнать подробнее
«Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет выше силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству. Уходящий год принёс большие, кардинальные перемены и для нашей страны, и для всего мира.
Он был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями. Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас, от нашей силы и воли», — заявил Владимир Путин.

Какие темы затронет президент в новогоднем обращении 31 декабря 2023 года, пока неизвестно.

Встретить Новый год и не разориться: как сэкономить на празднике 2023-2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Дороже на 9%: во сколько новосибирцам обойдется новогодний стол-2024
#Общество#Новосибирск#Обращение#Новый год#Владимир Путин#Новогоднее поздравление#Александр Ляхов#Новый год в Новосибирске 2024
Подпишитесь
Итоги 2023 года: главные события в Новосибирске
28 декабря, 23:23
Жизнь и страдания господина Локтя: чем запомнился экс-мэр Новосибирска на своем посту
28 декабря, 14:24
«Вы там замерзнете и телефон заберут»: актер Кологривый высказался о Новосибирске
29 декабря, 03:36
Более 1,5 тысячи водителей из Новосибирска поймали на авто умерших родственников
28 декабря, 07:33
Что известно об исполняющем обязанности мэра Новосибирска Олеге Клемешове
28 декабря, 22:31
Концерт Лолиты Милявской не стали отменять в Новосибирске после голой вечеринки
29 декабря, 01:22