Новогоднее обращение Владимира Путина — когда и где смотреть новосибирцам

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Многим интересно, в каком формате Владимир Путин обратится к россиянам. Обычно это происходит на фоне Кремля за несколько минут до начала Нового года. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал приоткрывать завесу тайны.
«Вы знаете, что анонсов этого события мы никогда не делаем. Не будем анонсировать и в этом году», — заявил Дмитрий Песков на встрече с журналистами 19 декабря.
Предполагается, что Владимир Путин обратится с традиционным новогодним обращением к россиянам в 23.55 вечера. Обращение будут транслировать все федеральные телеканалы.
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина 31 декабря 2023 — тематика
Интерес к обращению Владимира Путина связан и с тематикой выступления. 31 декабря 2022 года глава государства обратился к россиянам из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и подчеркнул, что уходящий год был переломным для страны и мира.
«Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет выше силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству. Уходящий год принёс большие, кардинальные перемены и для нашей страны, и для всего мира.
Он был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями. Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас, от нашей силы и воли», — заявил Владимир Путин.
Какие темы затронет президент в новогоднем обращении 31 декабря 2023 года, пока неизвестно.