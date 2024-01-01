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Гастрокорт появится в рамках реконструкции ТВК «Калейдоскоп»

Новый фуд-холл откроют в январе в Левобережье Новосибирска

1 января 2024, 08:42
Фото: 2GIS
Гастрокорт появится в рамках реконструкции ТВК «Калейдоскоп»
Очередное гастропространство начнет работу в торгово-выставочном комплексе «Калейдоскоп»

Открытие нового гастрохолла запланировано в ТВК «Калейлоскоп» на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Предполагается, что площадка начнет работу во второй декаде января и там будет представлено около 30 кулинарных направлений: гавайские поке, сочные ребра, вьетнамское фобо, мексиканские тако, мидии. Площадь гастропространства составит около 3 тыс. кв. метров.

Партнером создания гастрономического пространства выступает ведущий оператор фуд-холлов в России, компания Eat Market, сообщает издание infopro54.

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#Новосибирск#Еда#Ресторан#Гастрономия#ТВК Калейдоскоп
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