Новый фуд-холл откроют в январе в Левобережье Новосибирска

Открытие нового гастрохолла запланировано в ТВК «Калейлоскоп» на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Предполагается, что площадка начнет работу во второй декаде января и там будет представлено около 30 кулинарных направлений: гавайские поке, сочные ребра, вьетнамское фобо, мексиканские тако, мидии. Площадь гастропространства составит около 3 тыс. кв. метров.