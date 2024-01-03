Популярные имена у мальчиков в 2023 году в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Самым популярным именем у новосибирцев стало Михаил, то есть «равный Богу». В прошлом году так назвали 580 новорожденных мальчиков. Следующими по популярности именем стало Артем — его дали 551 младенцу. В рейтинг популярных имен также вошли Александр (549 младенцев), Матвей (395), Роман (392) и Иван (390).
Мальчикам также давали необычные имена, например, составные: Аарон-Павел, Адемола-Владимир, Руши-Владислав. Некоторых детей назвали еврейскими, греческими или старославянскими именами: Добрыня, Евпатий, Ермак, Дарий, Гор, Велизар, Властислав, Данислав, Динислам, Лютобор, Радомир, Авдей, Адонис и Азарий, Ворис, Гордей и Гурьян, Ермолай, Климент, Кузьма, Лаврентий, Леонард, Линар, Лукьян, Мефодий. Также в Новосибирской области родился один Космос.
Если говорить о девочках, то, по данным ЗАГС, самым популярным именем стало Софья — его дали 529 новорожденным. Второе место заняло имя Ева — так назвали 478 девочек. Далее места распределились следующим образом: Виктория (399 новорожденных), Варвара (388), Анна (363), Мария (345).
Необычные девичьи имена в 2023 году: Амелия-Мария, Анна-Моника, Жозефина Катрин, Елизавета-Слада, Маргарита-Агния, Фелисия Эрси, Бронислава, Владислава, Златослава, Радослава, Милорада, Велемира, Агафья, Агриппина, Глафира, Лукерья, Матрена, Пелагея, Устинья, Феврония, Серафима, Весняна, Любава, Апполинария, Веда, Дивора, Лисанна, Феодосия.