Популярные имена у мальчиков в 2023 году в Новосибирске

Самым популярным именем у новосибирцев стало Михаил, то есть «равный Богу». В прошлом году так назвали 580 новорожденных мальчиков. Следующими по популярности именем стало Артем — его дали 551 младенцу. В рейтинг популярных имен также вошли Александр (549 младенцев), Матвей (395), Роман (392) и Иван (390).