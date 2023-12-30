Появился график работы новосибирских ЗАГСов в новогодние праздники

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Published Сегодня, 02:35
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В последние два дня декабря — 30 и 31 числа — ЗАГСы не будут принимать документы, так как это выходные дни. С 1 по 8 января 2024 года установление отцовства и регистрация детей будут проводиться в разных отделениях.
В Дзержинском, Калининском и Кировском районах прием будет осуществляться с 9 утра до 17 часов 3 января, а в Октябрьском, Советском районах и Центральном округе — с 9 утра до 17.00 5 января.
Регистрацию умерших можно будет произвести по адресам на улице Немировича-Данченко, 134 и на улице Потанинская, 42/1. Рабочее время будет с 9 утра до 17 часов, с перерывом на обед с 13 часов. Отделения будут открыты каждый день, кроме 1 января.