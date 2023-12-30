Появился график работы новосибирских ЗАГСов в новогодние праздники

Регистрацию умерших можно будет произвести по адресам на улице Немировича-Данченко, 134 и на улице Потанинская, 42/1. Рабочее время будет с 9 утра до 17 часов, с перерывом на обед с 13 часов. Отделения будут открыты каждый день, кроме 1 января.