В Новосибирске закрывают Ленинский ЗАГС: фото красивого дворца молодоженов

Ленинский ЗАГС в январе 2024 года переедет в помещение по адресу проспект Маркса, 15, это жилой пятиэтажный дом. Здание на улице Троллейной, где дворец бракосочетаний располагался с 90-х годов, будет закрыто. На новом месте никаких торжественных церемоний проводить не будут, запланирована только «кабинетная регистрация». Как пишет издание ОМ1, здание на Троллейной ждет техническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о реконструкции, либо о сносе строения.