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Здание представляет из себя типичный образец советского модернизма

В Новосибирске закрывают Ленинский ЗАГС: фото красивого дворца молодоженов

27 декабря 2023, 02:43
Фото: 2GIS
Здание представляет из себя типичный образец советского модернизма

Ленинский ЗАГС в Новосибирске переезжает на новое место

Здание ЗАГСа в Ленинском районе будет закрыто на неопределенное время. Из-за плохого технического состояния строение могут снести

Ленинский ЗАГС в январе 2024 года переедет в помещение по адресу проспект Маркса, 15, это жилой пятиэтажный дом. Здание на улице Троллейной, где дворец бракосочетаний располагался с 90-х годов, будет закрыто. На новом месте никаких торжественных церемоний проводить не будут, запланирована только «кабинетная регистрация». Как пишет издание ОМ1, здание на Троллейной ждет техническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о реконструкции, либо о сносе строения.

Жалко будет потерять архитектурный артефакт эпохи СССРЖалко будет потерять архитектурный артефакт эпохи СССР
Жалко будет потерять архитектурный артефакт эпохи СССРЖалко будет потерять архитектурный артефакт эпохи СССР
Жалко будет потерять архитектурный артефакт эпохи СССРЖалко будет потерять архитектурный артефакт эпохи СССР
Жалко будет потерять архитектурный артефакт эпохи СССРЖалко будет потерять архитектурный артефакт эпохи СССР
Жалко будет потерять архитектурный артефакт эпохи СССРЖалко будет потерять архитектурный артефакт эпохи СССР
Жалко будет потерять архитектурный артефакт эпохи СССР
Фото: 2GIS

Ленинский ЗАГС называли одним из самых красивых в городе. Здание, построенное в стиле советского модернизма в конце 90-х, выглядело необычно снаружи, и было спроектировано специально для проведения торжественных свадебных обрядов.

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#Новосибирск#Закрытие#Снос#Загс#Переезд
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