atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:27

Published Сегодня, 02:27

Modified Сегодня, 02:29

Updated Сегодня, 02:29

Популярные и редкие имена давали родители маленьким новосибирцам в ноябре 2023

Артасом, Буньямином и Эдельвейс назвали детей новосибирцы в ноябре — статистика ЗАГС

5 декабря 2023, 02:27
Фото: Pixabay.com
Популярные и редкие имена давали родители маленьким новосибирцам в ноябре 2023

Редчайшие имена дали новосибирцы детям в ноябре 2023 — статистика ЗАГС

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало данные статистики за ноябрь 2023. Названы самые частые и самые редкие имена, которыми новосибирцы называли детей в прошлом месяце.

Самые редкие имена, которые получили мальчики в Новосибирской области это: Артас, Авдей, Буньямин, Гурьян, Елизар, Елисей, Демид, Леонель (Видимо, в честь аргентинского футболиста Месси? Прим.ред.), Радмир, Яков.

Некоторых девочек назвали: Антонина, Анфиса, Веда, Агата, Аксана, Радемира, Эдельвейс, Лиллианна, Пелагея, Яра.

Первая тройка имен для мальчиков по популярности: Михаил, Александр, Артём. Также мальчишек называли: Иван, Тимофей, Дмитрий. Частыми были имена: Мирон, Максим, Марк, Роман.

Первая тройка имен для девочек по популярности: София, Варвара, Ева. Также родились в ноябре: Алисы, Полины, Анны. Выбирали родители и имена: Виктория, Дарья, Валерия, Ксения.

Архип, Малена: ТОП самых редких имен для детей назвали в новосибирском ЗАГСе
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирцам назвали красивые даты для свадьбы в 2024 году — когда лучше идти в ЗАГСЗАГС опубликовал ужасную статистику смертности в октябре в Новосибирской областиЗначение цветов в свадебных букетах раскрыли в ЗАГСе Новосибирской области
#Общество#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Статистика#Загс#Имена
Подпишитесь
Это будет марионетка: что депутаты Новосибирска говорят об отмене прямых выборов мэра
Вчера, 05:00
Союз отцов в Новосибирске требует запретит сериал «Слово пацана» — он вредит детям
Вчера, 05:17
Кому принадлежат самые дорогие курорты Новосибирской области — фамилии владельцев
Вчера, 04:02
Закрытый вопрос: увольнение главы дептранса Новосибирска не будут обсуждать публично
Вчера, 06:01
С 2024 года в Новосибирской области заработает «Карта жителя» для оплаты проезда
Вчера, 03:59
Шок-цена. Стоимость искусственных елей в Новосибирске превышает 600 тысяч рублей
Вчера, 03:16