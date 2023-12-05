Артасом, Буньямином и Эдельвейс назвали детей новосибирцы в ноябре — статистика ЗАГС

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
Самые редкие имена, которые получили мальчики в Новосибирской области это: Артас, Авдей, Буньямин, Гурьян, Елизар, Елисей, Демид, Леонель (Видимо, в честь аргентинского футболиста Месси? Прим.ред.), Радмир, Яков.
Некоторых девочек назвали: Антонина, Анфиса, Веда, Агата, Аксана, Радемира, Эдельвейс, Лиллианна, Пелагея, Яра.
Первая тройка имен для мальчиков по популярности: Михаил, Александр, Артём. Также мальчишек называли: Иван, Тимофей, Дмитрий. Частыми были имена: Мирон, Максим, Марк, Роман.
Первая тройка имен для девочек по популярности: София, Варвара, Ева. Также родились в ноябре: Алисы, Полины, Анны. Выбирали родители и имена: Виктория, Дарья, Валерия, Ксения.