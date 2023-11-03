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Детей называли редкими именами

Архип, Малена: ТОП самых редких имен для детей назвали в новосибирском ЗАГСе

3 ноября 2023, 02:22
Фото: Midjourney
Детей называли редкими именами

В ЗАГСе назвали необычные имена новорожденных в октябре в Новосибирской области

В новосибирском ЗАГСе были объявлены необычные имена, которые родители выбрали для своих детей в октябре 2023 года. За этот месяц в регионе появилось на свет 2 193 младенца.

Среди необычных имен для мальчиков можно отметить такие как: Архип, Евпатий, Лука, Лукьян, Мирослав, Михей, Николас Рэнди, Платон, Ратмир, Роберт. Девочек родители тоже называли редкими именами: Агафья, Алексия, Евсения, Лиен, Малена, Маргарита-Агния, Настасья, Мира, Селена, Царина.

Помимо необычных имен, были и самые популярные:

Мужские: Артём, Михаил, Иван, Александр, Роман, Максим, Матвей, Мирон, Тимофей, Егор;

Женские: София, Ева, Виктория, Мария, Анна, Арина, Варвара, Екатерина, Алиса, Есения.

Напомним, также ЗАГС опубликовал статистику о смертности в октябре. В этом месяце родилось 2 193 детей, а умерло 3 064 человек.

ЗАГС опубликовал ужасную статистику смертности в октябре в Новосибирской области
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#Новосибирск#Дети#Статистика#Загс#Эмилия Губарева#Имена
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