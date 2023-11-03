Архип, Малена: ТОП самых редких имен для детей назвали в новосибирском ЗАГСе

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
Среди необычных имен для мальчиков можно отметить такие как: Архип, Евпатий, Лука, Лукьян, Мирослав, Михей, Николас Рэнди, Платон, Ратмир, Роберт. Девочек родители тоже называли редкими именами: Агафья, Алексия, Евсения, Лиен, Малена, Маргарита-Агния, Настасья, Мира, Селена, Царина.
Помимо необычных имен, были и самые популярные:
Мужские: Артём, Михаил, Иван, Александр, Роман, Максим, Матвей, Мирон, Тимофей, Егор;
Женские: София, Ева, Виктория, Мария, Анна, Арина, Варвара, Екатерина, Алиса, Есения.
Напомним, также ЗАГС опубликовал статистику о смертности в октябре. В этом месяце родилось 2 193 детей, а умерло 3 064 человек.