Архип, Малена: ТОП самых редких имен для детей назвали в новосибирском ЗАГСе

В ЗАГСе назвали необычные имена новорожденных в октябре в Новосибирской области

В новосибирском ЗАГСе были объявлены необычные имена, которые родители выбрали для своих детей в октябре 2023 года. За этот месяц в регионе появилось на свет 2 193 младенца.