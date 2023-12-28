График выдачи пенсий через банки в Новосибирской области назвали в СФР

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Пенсии в банки будут перечислены по расписанию, так как 11 января — рабочий день. Пенсии, которые обычно перечисляются 21 числа каждого месяца, будут перечислены досрочно 19 января, так как 21 число выпадает на выходной день. Зачисление средств на счета (карты) осуществляется банком. Все выплаты приходят на карты «МИР». В некоторых регионах России пенсии действительно выплатят досрочно, но это связано с разными числами выплат.
Жители Новосибирской области, которым перечисляются выплаты и пособия через почтовые отделения, получат деньги в соответствии с графиком.
Даты выдачи пенсий в различных районах Новосибирска, Искитима и Бердска следующие:
В отделениях почтовой связи города Новосибирска даты выплат таковы:
Перечисление пенсий неработающим пенсионерам будет произведено уже с учетом индексации страховых пенсий с 1 января 2024 года на 7,5%. Это означает, что пенсионеры получат пенсии в новом размере.