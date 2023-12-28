График выдачи пенсий через банки в Новосибирской области назвали в СФР

Пенсии в банки будут перечислены по расписанию, так как 11 января — рабочий день. Пенсии, которые обычно перечисляются 21 числа каждого месяца, будут перечислены досрочно 19 января, так как 21 число выпадает на выходной день. Зачисление средств на счета (карты) осуществляется банком. Все выплаты приходят на карты «МИР». В некоторых регионах России пенсии действительно выплатят досрочно, но это связано с разными числами выплат.