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Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Пенсионеры получат пенсии вовремя

График выдачи пенсий через банки в Новосибирской области назвали в СФР

28 декабря 2023, 04:31
Фото: Midjourney
Пенсионеры получат пенсии вовремя

Пенсии за январь 2024 на карты новосибирцев придут по обычному графику

Досрочной выплаты январских пенсий до Нового года — в декабре 2024 не будет в Новосибирской области, о чем сообщили в отделении СФР.

Пенсии в банки будут перечислены по расписанию, так как 11 января — рабочий день. Пенсии, которые обычно перечисляются 21 числа каждого месяца, будут перечислены досрочно 19 января, так как 21 число выпадает на выходной день. Зачисление средств на счета (карты) осуществляется банком. Все выплаты приходят на карты «МИР». В некоторых регионах России пенсии действительно выплатят досрочно, но это связано с разными числами выплат.

Жители Новосибирской области, которым перечисляются выплаты и пособия через почтовые отделения, получат деньги в соответствии с графиком.

Даты выдачи пенсий в различных районах Новосибирска, Искитима и Бердска следующие:

  • — 3 января выплаты за 3 и 6 января 2024 года;
  • — 4 января выплаты за 4 и 7 января 2024 года;
  • — 5 января выплаты за 5 и 8 января 2024 года.

В отделениях почтовой связи города Новосибирска даты выплат таковы:

  • — 3 января выплаты за 3 января 2024 года;
  • — 4 января выплаты за 4 января 2024 года;
  • — 5 января выплаты за 5 и 7 января 2024 года;
  • — 6 января выплаты за 6 января 2024 года.

Перечисление пенсий неработающим пенсионерам будет произведено уже с учетом индексации страховых пенсий с 1 января 2024 года на 7,5%. Это означает, что пенсионеры получат пенсии в новом размере.

Не будет переноса выдачи январской пенсии 2024 на декабрь в Новосибирске — СФР
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