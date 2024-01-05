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Published Сегодня, 05:47

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Updated Сегодня, 05:49

В 2023 году в Новосибирске родилось меньше детей, чем в 2022.

В Новосибирских ЗАГСах рассказали о 14-летних мамах

5 января 2024, 05:47
Фото: 1MI
В 2023 году в Новосибирске родилось меньше детей, чем в 2022.
В Новосибирске в 2023 году снизились рождаемость и количество заключенных браков, зато выросло количество разводов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Согласно статистике, предоставленной ЗАГС Новосибирской области в регионе с января по ноябрь 2023 года родился 24231 ребенок. Чаще всего мамами становились женщины в возрасте 31 год — у таких мам родилось 1408 детей. При этом средний возраст женщины, родившей первого ребенка в Новосибирской области заметно сдвинулся к 30 годам. Тем не менее, в области зарегистрированы дети, родившиеся у 14-летних мам.

В то же время первенцы рождались в 2023 году и у мам в возрасте 49-50 лет. Но рекорды 2022 года в прошедшем году так не были побиты — в 2022 году самой молодой мамой стала 13-летняя девочка, а самой зрелой — женщина, которая родила в 52 года.

За первые 11 месяцев 2023 года в Новосибирской области родилось на 697 детей меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Снижение рождаемости наблюдалось на фоне снижения количества заключенных браков и роста разводов.

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