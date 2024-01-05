В Новосибирских ЗАГСах рассказали о 14-летних мамах

В то же время первенцы рождались в 2023 году и у мам в возрасте 49-50 лет. Но рекорды 2022 года в прошедшем году так не были побиты — в 2022 году самой молодой мамой стала 13-летняя девочка, а самой зрелой — женщина, которая родила в 52 года.