atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

В Новосибирске установили арт-объект в виде снежной бабы

В Новосибирске увековечили снежную бабу из стали

7 января 2024, 05:11
Фото: ВК / Официальный аккаунт Анны Терешковой
В Новосибирске установили арт-объект в виде снежной бабы

В Новосибирске установили стальной арт-объект «Снежная баба»

В Новосибирске установили арт-объект «Снежная баба». Предполагается сделать его одной из достопримечательностей города.

Арт-объект появился возле ЛДС.

«В " Парк-Арена» установили арт-объект «Новосибирск— Родина снежных баб! „. Теперь все новосибирцы и гости города смогут запечатлеть себя рядом с ним и принять участие в создании своей уникальной снежной бабы“, — рассказала вице-мэр Анна Терешкова на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“.

Торжественное открытие объекта пройдет 8 января. Фигура состоит из трех зеркальных шаров из стали. При этом стоимость доставки и монтажа могла составить более 2,7 миллиона рублей.

Напомним, что подведение итогов фестиваля снежных скульптур состоится в этот понедельник.

Конкурс снежной скульптуры продолжается в Новосибирске: в понедельник подведут итоги
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирск официально стал родиной снежных баб
#Общество#Новосибирск#Анна Терешкова#Мэрия Новосибирска#Арт-объект#Александр Ляхов
Подпишитесь
Митрополит Никодим поздравил православных новосибирцев с Рождеством
Сегодня, 03:37
Тест. Пройди тест и узнай, как хорошо ты знаешь животных Новосибирского зоопарка
Вчера, 03:59
Под Новосибирском прошел митинг против строительства комплекса мусоропереработки
5 января, 09:02
Новая «Волга» за 5 млн рублей появится в России уже к середине 2024 года
Вчера, 08:50
У кого из жителей Новосибирска вырастут зарплаты в 2024 году
Вчера, 04:19
Конкурс снежной скульптуры продолжается в Новосибирске: в понедельник подведут итоги
Вчера, 11:53