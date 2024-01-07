В Новосибирске увековечили снежную бабу из стали

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Арт-объект появился возле ЛДС.
«В " Парк-Арена» установили арт-объект «Новосибирск— Родина снежных баб! „. Теперь все новосибирцы и гости города смогут запечатлеть себя рядом с ним и принять участие в создании своей уникальной снежной бабы“, — рассказала вице-мэр Анна Терешкова на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“.
Торжественное открытие объекта пройдет 8 января. Фигура состоит из трех зеркальных шаров из стали. При этом стоимость доставки и монтажа могла составить более 2,7 миллиона рублей.
Напомним, что подведение итогов фестиваля снежных скульптур состоится в этот понедельник.