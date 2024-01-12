Сотрудники парка «Арена» в Новосибирске ищут дом большому рыжему коту

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Работники парка и охранники, которые кормят животное, дали ему имя Васька, сообщает ЧС-Инфо.
Впервые котенка заметили осенью, тогда он ловил мышей в зеленой зоне. Позже переехал под домик визит-центра, где его стали кормить. Теперь он смелее и чаще выходит к людям.
Сотрудники парка отмечают, что котик очень милый, чистый и даже был кастрирован. Возможно, он просто заблудился. Теперь хотят найти ему новый дом. Те, кто хочет взять этого питомца, могут обратиться в визит-центр парка «Арена» в Новосибирске.