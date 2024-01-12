atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Кота нашли у нового ЛДС

Сотрудники парка «Арена» в Новосибирске ищут дом большому рыжему коту

12 января 2024, 05:20
Фото: ЧС-Инфо
Кота нашли у нового ЛДС

Рыжий кот прибился к сотрудникам парка «Арена» в Новосибирске и теперь ищет дом

Неподалеку от нового ЛДС в Новосибирске поселился большой рыжий кот. Его заметили местные работники и приютили. Теперь пушистому ищут новых хозяев.

Работники парка и охранники, которые кормят животное, дали ему имя Васька, сообщает ЧС-Инфо.

Впервые котенка заметили осенью, тогда он ловил мышей в зеленой зоне. Позже переехал под домик визит-центра, где его стали кормить. Теперь он смелее и чаще выходит к людям.

Сотрудники парка отмечают, что котик очень милый, чистый и даже был кастрирован. Возможно, он просто заблудился. Теперь хотят найти ему новый дом. Те, кто хочет взять этого питомца, могут обратиться в визит-центр парка «Арена» в Новосибирске.

Читайте также:
Пройди тест и узнай, как хорошо ты знаешь животных Новосибирского зоопаркаЗа домашних животных теперь будут штрафовать. Кому стоит опасаться крупных счетовНовосибирский зоопарк пересчитает всех животных с рыбами и птицами
#Новосибирск#Животные#Кот#Парк "Арена"#Алина Гурицкая
Подпишитесь
Коммунальные катастрофы Новосибирска: где зимой уже лопались трубы за 5 лет
Сегодня, 03:04
Отопление на левом берегу Новосибирска отсутствует вторые морозные сутки
Сегодня, 02:21
Пособия на детей 2024: сравним размеры в Новосибирской области и соседних регионах
Сегодня, 00:37
Как менялся четвертый мост в Новосибирске: 44 лучших фото строительства
Вчера, 05:20
Буллинг в школе №47: детей мигрантов обвиняют в нападках на юных новосибирцев
Вчера, 10:38
«Дискус» обогнал «Расцветай»: в мэрии Новосибирска озвучили итоги строительства-2023
Вчера, 11:44