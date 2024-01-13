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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Бердчан бесплатно проверят на ВИЧ

Бердчане смогут оперативно провериться на ВИЧ-инфекцию

13 января 2024, 08:36
Фото: freepik. com
Бердчан бесплатно проверят на ВИЧ

Жители Бердска смогут бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию

Жители Бердска смогут бесплатно и анонимно провериться на наличие ВИЧ-инфекции. Горожанам поможет специальный тест-мобиль.

Как сообщили в администрации города Бердска, тест-мобиль будет работать 23 января, 30 января, 8 февраля, 22 февраля, 7 марта и 21 марта. Бердчан ждут на улице Ленина, площади Горького и железнодорожном вокзале. Документы для сдачи анонимных анализов не нужны.

Результаты анализов будут готовы через пятнадцать минут. Всё они являются анонимными.

Напомним, что и прошлом году ВИЧ-инфекцию выявили у иностранцев.

ВИЧ-инфекцию нашли у 13 иностранцев в Новосибирской области
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#Общество#Новосибирск#Здоровье#Бердск#Вич#Александр Ляхов
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