Бердчане смогут оперативно провериться на ВИЧ-инфекцию

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Как сообщили в администрации города Бердска, тест-мобиль будет работать 23 января, 30 января, 8 февраля, 22 февраля, 7 марта и 21 марта. Бердчан ждут на улице Ленина, площади Горького и железнодорожном вокзале. Документы для сдачи анонимных анализов не нужны.
Результаты анализов будут готовы через пятнадцать минут. Всё они являются анонимными.
Напомним, что и прошлом году ВИЧ-инфекцию выявили у иностранцев.