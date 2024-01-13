Бердчане смогут оперативно провериться на ВИЧ-инфекцию

Как сообщили в администрации города Бердска, тест-мобиль будет работать 23 января, 30 января, 8 февраля, 22 февраля, 7 марта и 21 марта. Бердчан ждут на улице Ленина, площади Горького и железнодорожном вокзале. Документы для сдачи анонимных анализов не нужны.