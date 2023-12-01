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Updated Сегодня, 03:18

Иностранцы болеют ВИЧ

ВИЧ-инфекцию нашли у 13 иностранцев в Новосибирской области

1 декабря 2023, 03:16
Фото: 1MI
Иностранцы болеют ВИЧ
В Новосибирской области за прошедший год было выявлено 13 случаев ВИЧ-инфекции у иностранных граждан.

Число зараженных снизилось по сравнению с предыдущим годом, когда было обнаружено 22 случая. Об этом сообщил Дмитрий Капустин, главный специалист по ВИЧ в региональном министерстве здравоохранения, на пресс-конференции.

По словам Капустина, все иностранцы, приезжающие работать, проходят медицинское обследование в рамках миграционной системы. Если у них выявляется ВИЧ, то они депортируются из России.

Также представитель Минздрава отметил, что за последние 5 лет заболеваемость вирусом иммунодефицита в Новосибирской области снижается. Однако показатели все еще превышают среднероссийские значения, поэтому требуется продолжать работу в этом направлении.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Минздрав#Эмилия Губарева#Вич#Заболеваемость
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