ВИЧ-инфекцию нашли у 13 иностранцев в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Число зараженных снизилось по сравнению с предыдущим годом, когда было обнаружено 22 случая. Об этом сообщил Дмитрий Капустин, главный специалист по ВИЧ в региональном министерстве здравоохранения, на пресс-конференции.
По словам Капустина, все иностранцы, приезжающие работать, проходят медицинское обследование в рамках миграционной системы. Если у них выявляется ВИЧ, то они депортируются из России.
Также представитель Минздрава отметил, что за последние 5 лет заболеваемость вирусом иммунодефицита в Новосибирской области снижается. Однако показатели все еще превышают среднероссийские значения, поэтому требуется продолжать работу в этом направлении.