В прошлом году в Новосибирской области выявлено много новых случаев ВИЧ-инфекции, однако треть из этих людей не встала на диспансерный учёт. Руководитель Новосибирской региональной общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов подчеркнул, что выявление потерянных ВИЧ-пациентов является важной задачей для Министерства здравоохранения, федеральных и региональных некоммерческих организаций, которые работают с инфицированными людьми.