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Треть ВИЧ-инфицированных в Новосибирской области не встает на медицинский учет

6 мая 2023, 05:57
Фото: 1MI
Вставшие на учет люди получают необходимое лечение

Около трети ВИЧ-инфицированных в Новосибирской области считаются "потеряшками"

В Новосибирской области каждый третий ВИЧ-инфицированный считается "потеряшкой". Об этом заявили в региональном Минздраве

В прошлом году в Новосибирской области выявлено много новых случаев ВИЧ-инфекции, однако треть из этих людей не встала на диспансерный учёт. Руководитель Новосибирской региональной общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов подчеркнул, что выявление потерянных ВИЧ-пациентов является важной задачей для Министерства здравоохранения, федеральных и региональных некоммерческих организаций, которые работают с инфицированными людьми.

Именно эти пациенты, не получающие антиретровирусную терапию, находятся в опасности и чаще всего умирают. Однако проблемой является стигматизация людей живущих с ВИЧ и их боязнь раскрытия своего статуса.

Число зараженных в Новосибирской области ВИЧ-инфекцией резко увеличилось
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#Вич#Лечение#Статистика#Медицина#Общество#Новосибирская область
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