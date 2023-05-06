Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
В прошлом году в Новосибирской области выявлено много новых случаев ВИЧ-инфекции, однако треть из этих людей не встала на диспансерный учёт. Руководитель Новосибирской региональной общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов подчеркнул, что выявление потерянных ВИЧ-пациентов является важной задачей для Министерства здравоохранения, федеральных и региональных некоммерческих организаций, которые работают с инфицированными людьми.
Именно эти пациенты, не получающие антиретровирусную терапию, находятся в опасности и чаще всего умирают. Однако проблемой является стигматизация людей живущих с ВИЧ и их боязнь раскрытия своего статуса.