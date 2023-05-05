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Число зараженных в Новосибирской области ВИЧ-инфекцией резко увеличилось

5 мая 2023, 01:32
Фото: 1MI
В регионе проживает много ВИЧ-инфицированных людей

В Новосибирской области увеличилось число зараженных ВИЧ-инфекцией в России

Новосибирская область лидирует по количеству новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, сообщают в Росстате.

Новосибирская область заметно выделяется среди других регионов РФ по количеству зафиксированных случаев ВИЧ-инфекции.

По данным, опубликованным Росстатом в докладе «Социально-экономическое положение России в январе-марте 2023 года», за первый квартал текущего года число зараженных в этом регионе наиболее увеличилось.

Если говорить о цифрах, то по всей стране было выявлено 9061 новых случаев ВИЧ-инфекции за указанный период. Особого внимания заслуживает тот факт, что более половины из всех зарегистрированных инфицирований произошло в 13 отдельных регионах, и Новосибирская область – среди них.

Стоит также отметить, что среди последних пациентов, получивших диагноз ВИЧ, было около 70 несовершеннолетних людей

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#Эмилия Губарева#Вич#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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