Если говорить о цифрах, то по всей стране было выявлено 9061 новых случаев ВИЧ-инфекции за указанный период. Особого внимания заслуживает тот факт, что более половины из всех зарегистрированных инфицирований произошло в 13 отдельных регионах, и Новосибирская область – среди них.