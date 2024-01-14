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Фермерам становится невыгодно держать коров

В Новосибирской области стало меньше коров, свиней и кур

14 января 2024, 08:47
Фото: 1MI
Фермерам становится невыгодно держать коров
На фермах региона заметно сократилось поголовье крупного рогатого скота и птицы

В хозяйствах Новосибирской области по состоянию на конец ноября 2023 года насчитывалось 405,5 тысяч голов крупного рогатого скота. Это на 4,6% меньше, чем годов ранее, сообщает Новосибирскстат. Кроме того, по данным ведомства, свиней на фермах стало меньше на 5,4%, поголовье свиней и коз уменьшилось на 4,8%.

Наиболее заметен спад в птицеводстве — на 10,8% сократилось поголовье птиц, производство яиц сокращено на 15%.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала 2024 года в Новосибирске продолжается рост цен на яйца.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Фермер#Скот#Поголовье#Сокращение
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