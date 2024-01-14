В Новосибирской области стало меньше коров, свиней и кур

В хозяйствах Новосибирской области по состоянию на конец ноября 2023 года насчитывалось 405,5 тысяч голов крупного рогатого скота. Это на 4,6% меньше, чем годов ранее, сообщает Новосибирскстат. Кроме того, по данным ведомства, свиней на фермах стало меньше на 5,4%, поголовье свиней и коз уменьшилось на 4,8%.