В Новосибирской области стало меньше коров, свиней и кур

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В хозяйствах Новосибирской области по состоянию на конец ноября 2023 года насчитывалось 405,5 тысяч голов крупного рогатого скота. Это на 4,6% меньше, чем годов ранее, сообщает Новосибирскстат. Кроме того, по данным ведомства, свиней на фермах стало меньше на 5,4%, поголовье свиней и коз уменьшилось на 4,8%.
Наиболее заметен спад в птицеводстве — на 10,8% сократилось поголовье птиц, производство яиц сокращено на 15%.
Ранее мы рассказывали о том, что с начала 2024 года в Новосибирске продолжается рост цен на яйца.