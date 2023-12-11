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Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 03:59

Агрохолдинг находится в Коченевском районе

2000 коров в придачу: крупный агрохолдинг продают под Новосибирском за 850 млн рублей

11 декабря 2023, 03:56
Фото: Видео «Новактив»
Агрохолдинг находится в Коченевском районе

Крупный агрохолдинг продают в Новосибирской области за 850 млн рублей

Более 32 тысяч гектаров земель, парк техники и 2 тысячи коров — такой лот выставили на продажу в Новосибирской области. Крупный агрохолдинг продают в Коченевском районе за 850 млн рублей.

Объявление появилось на сайте по продаже недвижимости N1. В описании указан, что территория равномерно распределена по четырем районам Новосибирской области. В состав холдинга входят более 32 тысяч гектаров плодородной земли.

На предприятии имеется вся необходимая техника, в том числе John Deere, Полесье, New Holland, Amazone, УАЗ, и КАМАЗ. Стоимость автопарка оценивается в полмиллиарда рублей.

Предприятие укомплектовано большим автопаркомПредприятие укомплектовано большим автопарком
Предприятие укомплектовано большим автопарком
Фото: N1 / Новактив

Также во владении агрокомплекса находятся несколько хозяйственных помещений: телятники, откормочники, коровники, а также склады, столовые и жилые дома для персонала. Общая площадь составляет около 100 тысяч гектаров, а стоимость также оценивается в полмиллиарда рублей.

«Жизнь в нашем хозяйстве кипит и не останавливается ни на секунду, поэтому новому собственнику достанется как товарные остатки на складах, так и новый урожай, который уже заботливо посеян и удобрен, остается только дождаться осень и собрать его», — говорится в объявлении.
Уже в следующем году агрохолдинг принесет свои плодыУже в следующем году агрохолдинг принесет свои плоды
Уже в следующем году агрохолдинг принесет свои плоды
Фото: N1 / Новактив

Вместе с производственными территориями также продаются более 2 тысяч особей крупного рогатого скота, общая цена составляет около 300 млн рублей. По словам продавца, ежегодно коровы приносят на молоке около 150 млн рублей. Также на предприятии работают более 150 человек.

В холдинге находятся более 2000 единиц КРСВ холдинге находятся более 2000 единиц КРС
В холдинге находятся более 2000 единиц КРС
Фото: N1 / Новактив

При этом название агрохолдинга, который выставили на продажу почти за 1 млрд рублей, не озвучивается.

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