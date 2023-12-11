2000 коров в придачу: крупный агрохолдинг продают под Новосибирском за 850 млн рублей

Также во владении агрокомплекса находятся несколько хозяйственных помещений: телятники, откормочники, коровники, а также склады, столовые и жилые дома для персонала. Общая площадь составляет около 100 тысяч гектаров, а стоимость также оценивается в полмиллиарда рублей.