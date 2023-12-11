2000 коров в придачу: крупный агрохолдинг продают под Новосибирском за 850 млн рублей

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:59
Объявление появилось на сайте по продаже недвижимости N1. В описании указан, что территория равномерно распределена по четырем районам Новосибирской области. В состав холдинга входят более 32 тысяч гектаров плодородной земли.
На предприятии имеется вся необходимая техника, в том числе John Deere, Полесье, New Holland, Amazone, УАЗ, и КАМАЗ. Стоимость автопарка оценивается в полмиллиарда рублей.
Также во владении агрокомплекса находятся несколько хозяйственных помещений: телятники, откормочники, коровники, а также склады, столовые и жилые дома для персонала. Общая площадь составляет около 100 тысяч гектаров, а стоимость также оценивается в полмиллиарда рублей.
«Жизнь в нашем хозяйстве кипит и не останавливается ни на секунду, поэтому новому собственнику достанется как товарные остатки на складах, так и новый урожай, который уже заботливо посеян и удобрен, остается только дождаться осень и собрать его», — говорится в объявлении.
Вместе с производственными территориями также продаются более 2 тысяч особей крупного рогатого скота, общая цена составляет около 300 млн рублей. По словам продавца, ежегодно коровы приносят на молоке около 150 млн рублей. Также на предприятии работают более 150 человек.
При этом название агрохолдинга, который выставили на продажу почти за 1 млрд рублей, не озвучивается.