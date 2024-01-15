Причины экстренной посадки самолета в Новосибирске выяснят следователи

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:34
По предварительным данным, вечером 14 января самолету Bombardier CRJ200LR, следовавший рейсом Горно-Алтайск — Салехард, пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске.
Сотрудники следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят проверку, чтобы выяснить, были ли нарушены правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Следователи и эксперты-криминалисты осмотрели место, где произошла вынужденная посадка, и теперь проводят ряд мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.