Причины экстренной посадки самолета в Новосибирске выяснят следователи

В Новосибирске следователи выясняют причины, по которым рейс до Салехарда был вынужден совершить посадку. Они проводят расследование и устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, вечером 14 января самолету Bombardier CRJ200LR, следовавший рейсом Горно-Алтайск — Салехард, пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Сотрудники следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят проверку, чтобы выяснить, были ли нарушены правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи и эксперты-криминалисты осмотрели место, где произошла вынужденная посадка, и теперь проводят ряд мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Экстренно севший в Новосибирске самолет отстранили от полетов Узнать подробнее Читайте также: Самолет Горно-Алтайск — Салехард совершил аварийную посадку в Новосибирске