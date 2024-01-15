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Самолет отстранили от полетов

Причины экстренной посадки самолета в Новосибирске выяснят следователи

15 января 2024, 05:31
Фото: atas.info
Самолет отстранили от полетов
В Новосибирске следователи выясняют причины, по которым рейс до Салехарда был вынужден совершить посадку. Они проводят расследование и устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, вечером 14 января самолету Bombardier CRJ200LR, следовавший рейсом Горно-Алтайск — Салехард, пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске.

Сотрудники следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят проверку, чтобы выяснить, были ли нарушены правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следователи и эксперты-криминалисты осмотрели место, где произошла вынужденная посадка, и теперь проводят ряд мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Экстренно севший в Новосибирске самолет отстранили от полетов
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