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Пассажиры в аэропорту

Экстренно севший в Новосибирске самолет отстранили от полетов

15 января 2024, 02:45
Фото: atas.info
Пассажиры в аэропорту
Самолет, севший в Новосибирске, отстранили от эксплуатации: аварию проверяет прокуратура.

Самолет авиакомпании «Ямал», который аварийно сел в Новосибирске, был отстранен от эксплуатации. Он экстренно сел ночью 14 января в аэропорту Толмачево.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, борт из Горно-Алтайска приземлился из-за технической неисправности. В салоне находились 44 пассажира и 4 члена экипажа, но никто не пострадал.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку, чтобы защитить права потребителей авиационных услуг. Пассажиры самолета остаются в аэропорту Толмачево.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Аэропорт#Толмачево#Прокуратура#Проверка#Самолет#Эмилия Губарева#Пассажиры#Аварийная посадка
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