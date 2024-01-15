Экстренно севший в Новосибирске самолет отстранили от полетов

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Published Сегодня, 02:45
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Самолет авиакомпании «Ямал», который аварийно сел в Новосибирске, был отстранен от эксплуатации. Он экстренно сел ночью 14 января в аэропорту Толмачево.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, борт из Горно-Алтайска приземлился из-за технической неисправности. В салоне находились 44 пассажира и 4 члена экипажа, но никто не пострадал.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку, чтобы защитить права потребителей авиационных услуг. Пассажиры самолета остаются в аэропорту Толмачево.