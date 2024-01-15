Причины лени новосибирцев назвали ученые Академгородка

Еще одна причина — боязнь негативных эмоций. Это может быть страх не справиться, получить осуждение или насмешки окружающих, неуверенность в собственных силах. Неуверенность может возникать и том случае, когда человек себя плохо чувствует, у организма попросту мало энергии, и человек подсознательно откладывает выполнение ряда дел для экономии внутренних ресурсов.