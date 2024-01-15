Причины лени новосибирцев назвали ученые Академгородка

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Published Сегодня, 02:54
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Существуют разные причины возникновения лени, объясняет доцент кафедры сравнительной психологии Института медицины и психологии В. Зельмана Новосибирского государственного университета Елена Дорошева. Например, как реакция на неинтересную задачу. Одна из разновидностей такой лени — прокрастинация, когда человек начинает под разными предлогами откладывать какие-либо действия.
Еще одна причина — боязнь негативных эмоций. Это может быть страх не справиться, получить осуждение или насмешки окружающих, неуверенность в собственных силах. Неуверенность может возникать и том случае, когда человек себя плохо чувствует, у организма попросту мало энергии, и человек подсознательно откладывает выполнение ряда дел для экономии внутренних ресурсов.
У тез, кто в детстве ощущал родительскую гиперопеку, может развиться так называемый «навык лени». Еще ребенком малыш привыкает, что все его потребности и желания будут удовлетворены другими людьми, поэтому продолжает занимать такую же позицию и во взрослом возрасте. Такой вариант постоянной лени очень сложно преодолеть, цитирует Елену Дорошеву издание «Наука в Сибири».