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Лень — защитная реакция человека

Причины лени новосибирцев назвали ученые Академгородка

15 января 2024, 02:54
Фото: freepik.com
Лень — защитная реакция человека

Ученые из Новосибирска назвали причины возникновения лени

В большей части случаев лень продиктована защитными соображениями. А чаще всех ленятся те, что в детстве ощущал родительскую гиперопеку

Существуют разные причины возникновения лени, объясняет доцент кафедры сравнительной психологии Института медицины и психологии В. Зельмана Новосибирского государственного университета Елена Дорошева. Например, как реакция на неинтересную задачу. Одна из разновидностей такой лени — прокрастинация, когда человек начинает под разными предлогами откладывать какие-либо действия.

Еще одна причина — боязнь негативных эмоций. Это может быть страх не справиться, получить осуждение или насмешки окружающих, неуверенность в собственных силах. Неуверенность может возникать и том случае, когда человек себя плохо чувствует, у организма попросту мало энергии, и человек подсознательно откладывает выполнение ряда дел для экономии внутренних ресурсов.

У тез, кто в детстве ощущал родительскую гиперопеку, может развиться так называемый «навык лени». Еще ребенком малыш привыкает, что все его потребности и желания будут удовлетворены другими людьми, поэтому продолжает занимать такую же позицию и во взрослом возрасте. Такой вариант постоянной лени очень сложно преодолеть, цитирует Елену Дорошеву издание «Наука в Сибири».

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#Общество#Новосибирск#Ученые#Причины#Лень
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