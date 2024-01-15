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Updated Сегодня, 11:28

Мужчину могли похоронить без ведома родных

В Новосибирске мать требует эксгумации останков погибшего на пожаре сына

15 января 2024, 11:26
Фото: precedent.tv
Мужчину могли похоронить без ведома родных

В Новосибирске погибшего на пожаре могут эксгумировать из-за ошибки следствия

Жительница Новосибирска Елена Шевелева настаивает на срочной эксгумации останков сына. Мужчина погиб на пожаре в ноябре 2023 года.

Как сообщает precedent. tv, женщина обнаружила захоронение сына на Клещихинском кладбище. При этом сибиряк похоронен как неопознанный покойник. Причиной стала ошибка следователя, расследовавшего гибель мужчины.

«В этом болоте я его не оставлю. Это преступная халатность. Мы ничего не знали, а сынка уже похоронили», — сетует Елена Шевелева.

Дмитрий Паша-Заде погиб в начале ноября 2023 года на пожаре. Родственников попросили пройти ДНК-экспертизу, которая подтвердила идентичность останков. Но погибший новосибирец якобы был уже похоронен.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Гибель#Следствие#Александр Ляхов#Экспертиза
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