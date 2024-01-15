В Новосибирске мать требует эксгумации останков погибшего на пожаре сына

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Как сообщает precedent. tv, женщина обнаружила захоронение сына на Клещихинском кладбище. При этом сибиряк похоронен как неопознанный покойник. Причиной стала ошибка следователя, расследовавшего гибель мужчины.
«В этом болоте я его не оставлю. Это преступная халатность. Мы ничего не знали, а сынка уже похоронили», — сетует Елена Шевелева.
Дмитрий Паша-Заде погиб в начале ноября 2023 года на пожаре. Родственников попросили пройти ДНК-экспертизу, которая подтвердила идентичность останков. Но погибший новосибирец якобы был уже похоронен.