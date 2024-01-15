В Новосибирской области оцифруют места, опасные для подростков

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Как сообщили в правительстве Новосибирской области благодаря карте станет возможным в режиме реального времени проводить мониторинг всех небезопасных мест и привлекать к экстренному реагированию все ответственные службы и ведомства. Доступ к системе предоставят специалистам органов исполнительной власти, администраций районов, региональных управлений МЧС и МВД и Западно-Сибирской железной дороги. Карта будет создана на базе платформы «Безопасный город».
«На первоначальном этапе на карте отобразят водоемы, заброшенные и недостроенные здания, железнодорожные переезды, мосты, электростанции и другие техногенные объекты. При необходимости реестр будет расширен», — цитирует пресс-служба правительства министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря.
Запуск сервиса планируется уже нынешним летом.