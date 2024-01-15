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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Сервис планируется запустить летом

В Новосибирской области оцифруют места, опасные для подростков

15 января 2024, 10:45
Фото: 1MI
Сервис планируется запустить летом

В Новосибирской области создадут цифровую карту мест, не безопасных для детей

В Новосибирской области создадут цифровую карту мест, опасных для пребывания несовершеннолетних. Она будет создана в течение года.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области благодаря карте станет возможным в режиме реального времени проводить мониторинг всех небезопасных мест и привлекать к экстренному реагированию все ответственные службы и ведомства. Доступ к системе предоставят специалистам органов исполнительной власти, администраций районов, региональных управлений МЧС и МВД и Западно-Сибирской железной дороги. Карта будет создана на базе платформы «Безопасный город».

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«На первоначальном этапе на карте отобразят водоемы, заброшенные и недостроенные здания, железнодорожные переезды, мосты, электростанции и другие техногенные объекты. При необходимости реестр будет расширен», — цитирует пресс-служба правительства министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря.

Запуск сервиса планируется уже нынешним летом.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Школьники#Карта#Подростки#Безопасность#Александр Ляхов
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