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Published Сегодня, 13:35

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До конца года в НСО отремонтируют 35 школ

В Новосибирске до конца года капитально отремонтируют 35 школ

16 января 2024, 13:35
Фото: Midjourney
До конца года в НСО отремонтируют 35 школ

В Новосибирской области в 2024 году проведут капитальный ремонт 35 школ

В 2024 году в Новосибирской области продолжится реализация национального проекта «Образование». В его рамках капитальный ремонт проведут в 35 общеобразовательных учреждениях.

Вопросы реализации капитального ремонта школ обсудили во время оперативного совещания под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова. Он подчеркнул, что все работы проводятся с 2022 года и должны выполняться качественно и в срок.

Заместитель министра образования региона Юрий Севостьянов доложил, что в 2024–2025 годах на капитальный ремонт будет выделено порядка 3,6 миллиарда рублей. В нынешнем году приведут в порядок 35 школ из них 29 — двухгодичного цикла обучения. В декабре 2023 года были согласованы «дорожные карты» по каждому объекту и инфраструктурные листы по их оснащению.

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В 2023 году в Новосибирской области провели капитальный ремонт пятнадцати школ, из них двенадцать — с двухлетним циклом обучения.

Напомним, что из-за коммунальной аварии 11 января часть новосибирских школьников отправили на дистант.

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#Экономика#Общество#Образование#Новосибирск#Дети#Школьники#Школы#Капитальный ремонт#Национальный проект#Александр Ляхов
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