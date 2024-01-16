В Новосибирске до конца года капитально отремонтируют 35 школ

Заместитель министра образования региона Юрий Севостьянов доложил, что в 2024–2025 годах на капитальный ремонт будет выделено порядка 3,6 миллиарда рублей. В нынешнем году приведут в порядок 35 школ из них 29 — двухгодичного цикла обучения. В декабре 2023 года были согласованы «дорожные карты» по каждому объекту и инфраструктурные листы по их оснащению.