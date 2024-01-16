В Новосибирске до конца года капитально отремонтируют 35 школ

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Вопросы реализации капитального ремонта школ обсудили во время оперативного совещания под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова. Он подчеркнул, что все работы проводятся с 2022 года и должны выполняться качественно и в срок.
Заместитель министра образования региона Юрий Севостьянов доложил, что в 2024–2025 годах на капитальный ремонт будет выделено порядка 3,6 миллиарда рублей. В нынешнем году приведут в порядок 35 школ из них 29 — двухгодичного цикла обучения. В декабре 2023 года были согласованы «дорожные карты» по каждому объекту и инфраструктурные листы по их оснащению.
В 2023 году в Новосибирской области провели капитальный ремонт пятнадцати школ, из них двенадцать — с двухлетним циклом обучения.
Напомним, что из-за коммунальной аварии 11 января часть новосибирских школьников отправили на дистант.