Частушки на одном из 190 языков просят исполнить новосибирцев

Участники акции получат электронные сертификаты. Победитель получит приз зрительских симпатий. Все видеозаписи будут размещены на странице Городского межнационального центра в социальной сети «ВКонтакте» 16 февраля. Голосование будет доступно для жителей Новосибирска до 14:00 20 февраля по местному времени.