Частушки на одном из 190 языков просят исполнить новосибирцев

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Сибиряки могут участвовать в конкурсе, записав на видео исполнение фольклорных произведений — частушек, былин или сказаний, песен, стихов или театральных постановок.
Важно, чтобы чтец использовал один из 190 языков, которые присущи национальностям, живущим на территории России. Записи можно отправлять до 8 февраля.
Участники акции получат электронные сертификаты. Победитель получит приз зрительских симпатий. Все видеозаписи будут размещены на странице Городского межнационального центра в социальной сети «ВКонтакте» 16 февраля. Голосование будет доступно для жителей Новосибирска до 14:00 20 февраля по местному времени.