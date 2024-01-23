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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Частушки на одном из 190 языков просят исполнить новосибирцев

Частушки на одном из 190 языков просят исполнить новосибирцев

23 января 2024, 09:15
Фото: 1MI
В Новосибирске начинается интернет-акция «Говорю на родном». Она проводится в честь Международного дня родного языка.

Сибиряки могут участвовать в конкурсе, записав на видео исполнение фольклорных произведений — частушек, былин или сказаний, песен, стихов или театральных постановок.

Важно, чтобы чтец использовал один из 190 языков, которые присущи национальностям, живущим на территории России. Записи можно отправлять до 8 февраля.

Участники акции получат электронные сертификаты. Победитель получит приз зрительских симпатий. Все видеозаписи будут размещены на странице Городского межнационального центра в социальной сети «ВКонтакте» 16 февраля. Голосование будет доступно для жителей Новосибирска до 14:00 20 февраля по местному времени.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Конкурс#Песни#Эмилия Губарева#Приз
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