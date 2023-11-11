Королеву конкурса для слабослышащих «Тихая красота» выбрали в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В Новосибирске прошел конкурс «Тихая красота» для глухих и слабослышащих женщин.
В мероприятии приняли участие 11 россиянок из разных регионов, в возрасте от 27 до 63 лет. Все они имеют опыт участия в подобных конкурсах с 2019 по 2020 годы.
В ходе конкурса были выбраны три победительницы. Татьяна Драгальчук из Новосибирска стала Второй вице-королевой, Ирина Щербенок из Кемерово — Первой вице-королевой, а самой красивой и достойной была признана Инесса Жуковская из Новосибирска.