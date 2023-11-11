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Королеву конкурса для слабослышащих «Тихая красота» выбрали в Новосибирске

Королеву конкурса для слабослышащих «Тихая красота» выбрали в Новосибирске

11 ноября 2023, 12:13
Фото: Ростислав Нетисов / nsknews.info
Победительницей конкурса «Тихая красота» в Новосибирске стала Инесса Жуковская.

В Новосибирске прошел конкурс «Тихая красота» для глухих и слабослышащих женщин.

В мероприятии приняли участие 11 россиянок из разных регионов, в возрасте от 27 до 63 лет. Все они имеют опыт участия в подобных конкурсах с 2019 по 2020 годы.

В ходе конкурса были выбраны три победительницы. Татьяна Драгальчук из Новосибирска стала Второй вице-королевой, Ирина Щербенок из Кемерово — Первой вице-королевой, а самой красивой и достойной была признана Инесса Жуковская из Новосибирска.

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#Общество#Новосибирск#Конкурс#Эмилия Губарева#Конкурс красоты
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