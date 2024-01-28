25-градусный мороз вернется в Новосибирск на следующей неделе

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Published Сегодня, 04:36
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В понедельник, 29 января, Новосибирск начнет накрывать волна холода. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью похолодает до 14 градусов ниже ноля, днем столбик термометра будет колебаться в районе отметок 10-12 градусов мороза.
Во вторник, 30 января, температура воздуха ночью может опуститься до 25 градусов ниже нулевой отметки, днем минимальная температура составит 16 градусов ниже ноля. Скорость порывов ветра не будет превышать 7 метров в секунду.