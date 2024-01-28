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Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Весна не скоро вступит в свои права

25-градусный мороз вернется в Новосибирск на следующей неделе

28 января 2024, 04:36
Фото: atas.info
Весна не скоро вступит в свои права
Сибирский мороз вновь сменит теплую погоду. Холодать начнет с 29 января

В понедельник, 29 января, Новосибирск начнет накрывать волна холода. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью похолодает до 14 градусов ниже ноля, днем столбик термометра будет колебаться в районе отметок 10-12 градусов мороза.

Во вторник, 30 января, температура воздуха ночью может опуститься до 25 градусов ниже нулевой отметки, днем минимальная температура составит 16 градусов ниже ноля. Скорость порывов ветра не будет превышать 7 метров в секунду.

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#Новосибирск#Прогноз#Зима#Мороз#Холод
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