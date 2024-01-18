«Замерзаем!»: спасут ли новосибирцев от холодов печки-буржуйки?

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Как сообщают «Новые Известия», на маркетплейсах можно приобрести как самые дешевые, так и самые дорогие печи. Цена откровенно дешевых начинается от 2500 рублей. При этом данные экземпляры отличаются малой теплоемкостью (стенки быстро остывают) и крайней опасностью в быту (поверхность печки накаляется мгновенно и целиком).
Цельносварные стальные печи начинаются от 6 тысяч рублей, печи с толстыми чугунными стенками стоят до 25 тысяч рублей. Дальше все зависит от фантазии продавца и, как следует поднакопив, можно сделать себе «королевский» подарок — печь стоимостью 177,9 тысяч рублей.
Одновременно с этим можно приобрести и современную печь-камин с автоматической регулировкой температуры в комнате и самозакрывающейся заслонкой.
Можно. Но следует соблюсти ряд обязательных норм. Во-первых, многоквартирный дом должен быть I–III степени огнестойкости (не иметь деревянных перекрытий). Во-вторых, согласно техрегламенту пожарной безопасности, установка каминов и печей разрешается только на последнем этаже с обязательным устройством автономного дымохода.
При этом стоит учесть, что при установке печи в квартире понадобится и разработка отдельного проекта по перестройке квартиры. Поэтому будет гораздо выгоднее и удобнее устроить ее в частном доме.