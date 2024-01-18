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Published Сегодня, 06:23

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Updated Сегодня, 06:26

Большую печь или камин выгоднее установить в частном доме

«Замерзаем!»: спасут ли новосибирцев от холодов печки-буржуйки?

18 января 2024, 06:23
Фото: pxhere.com
Большую печь или камин выгоднее установить в частном доме

Новосибирцам рассказали, стоит ли устанавливать печь в квартире

Вечером 17 января в Новосибирске произошла вторая за месяц коммунальная авария, вновь оставив жителей свыше 60 домов без тепла. В условиях коммунального коллапса многие новосибирцы вспоминают о печах-буржуйках. Смогут ли они помочь в данной ситуации?

Сколько стоят печи-буржуйки?

Как сообщают «Новые Известия», на маркетплейсах можно приобрести как самые дешевые, так и самые дорогие печи. Цена откровенно дешевых начинается от 2500 рублей. При этом данные экземпляры отличаются малой теплоемкостью (стенки быстро остывают) и крайней опасностью в быту (поверхность печки накаляется мгновенно и целиком).

Цельносварные стальные печи начинаются от 6 тысяч рублей, печи с толстыми чугунными стенками стоят до 25 тысяч рублей. Дальше все зависит от фантазии продавца и, как следует поднакопив, можно сделать себе «королевский» подарок — печь стоимостью 177,9 тысяч рублей.

Одновременно с этим можно приобрести и современную печь-камин с автоматической регулировкой температуры в комнате и самозакрывающейся заслонкой.

Можно ли установить печь в квартире?

Можно. Но следует соблюсти ряд обязательных норм. Во-первых, многоквартирный дом должен быть I–III степени огнестойкости (не иметь деревянных перекрытий). Во-вторых, согласно техрегламенту пожарной безопасности, установка каминов и печей разрешается только на последнем этаже с обязательным устройством автономного дымохода.

При этом стоит учесть, что при установке печи в квартире понадобится и разработка отдельного проекта по перестройке квартиры. Поэтому будет гораздо выгоднее и удобнее устроить ее в частном доме.

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