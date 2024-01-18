«Замерзаем!»: спасут ли новосибирцев от холодов печки-буржуйки?

Цельносварные стальные печи начинаются от 6 тысяч рублей, печи с толстыми чугунными стенками стоят до 25 тысяч рублей. Дальше все зависит от фантазии продавца и, как следует поднакопив, можно сделать себе «королевский» подарок — печь стоимостью 177,9 тысяч рублей.