Китайская корпорация займется переработкой зерна в Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Китайская корпорация «Группа Бэйдахуан Фэнюань» реализует совместный инвестиционный проект с компанией АО «Новосибирскхлебопродукт». Стороны уже подписали соглашение о намерениях.
«Первоначально мы поставляли пшеницу на завод корпорации в Суйфэньхэ. Сейчас уже идет речь о возможном переносе завода на базу Татарского элеватора и совместном вложении инвестиций в инженерную инфраструктуру» — рассказал Infopro54 генеральный директор и один из учредителей «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов.
На предприятии планируется переработка зерна в муку с выходом на производство 7 тысяч тонн сухой клейковины в год. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2026 года.
Напомним, что строительство газопровода «Сибирь-2» в Китай пока находится под вопросом.