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Китайцы намерены заняться переработкой пшеницы

Китайская корпорация займется переработкой зерна в Новосибирской области

30 января 2024, 11:31
Фото: pxhere.com
Китайцы намерены заняться переработкой пшеницы

Китайская корпорация «Бэйдахуан» намерена открыть производство в НСО

Китайская корпорация «Группа Бэйдахуан Фэнюань» реализует совместный инвестиционный проект с компанией АО «Новосибирскхлебопродукт». Стороны уже подписали соглашение о намерениях.

Китайская корпорация «Группа Бэйдахуан Фэнюань» реализует совместный инвестиционный проект с компанией АО «Новосибирскхлебопродукт». Стороны уже подписали соглашение о намерениях.

«Первоначально мы поставляли пшеницу на завод корпорации в Суйфэньхэ. Сейчас уже идет речь о возможном переносе завода на базу Татарского элеватора и совместном вложении инвестиций в инженерную инфраструктуру» — рассказал Infopro54 генеральный директор и один из учредителей «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов.
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На предприятии планируется переработка зерна в муку с выходом на производство 7 тысяч тонн сухой клейковины в год. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2026 года.

Напомним, что строительство газопровода «Сибирь-2» в Китай пока находится под вопросом.

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#Экономика#Новосибирск#Строительство#Сельское хозяйство#Производство#Александр Ляхов#Соглашение
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