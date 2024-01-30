Почему Россия не может продолжить газопровод через Новосибирск в Китай

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на Financial Times, строительство трубопровода, соединяющего сибирские газовые месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, запланировано на 2024 год. Однако пока российская и китайская стороны хранят молчание. Представители правительства Монголии уже высказали довольно скептическое отношение к проекту.
«Сейчас китайская и российская стороны все еще проводят расчеты и оценки и работают над экономическими выгодами», — высказался премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
Именно выгода от проекта вызывает сомнения у КНР. Стоимость строительства в ближайшем будущем может составить 37 миллиардов долларов или свыше 3,5 триллиона рублей. При этом в «Газпроме» пока не спешат раскрывать действительный объем затрат.
«Каждая домохозяйка желает узнать цену газа. Это неуместно», — резко высказался бывший зампред компании Александр Медведев.
При этом пока Россия получает самые низкие цены от поставок. Газ из Мьянмы в 2021 году стоил 350 долларов за тысячу кубометров, туркменский — до 250 долларов. Российское топливо пока что едва котируется на отметке в 200 долларов. Представители КНР не потратили на трубу ни юаня.
В ближайшее время КНР планирует увеличить долю поставок газа с 10% до 15%. Поэтому у России есть шансы предоставить китайским «партнерам» свою трубу. При этом нам дышит в спину туркменская «Линия Д», а сразу два газопровода Поднебесной не нужно.
Другая альтернатива — сжиженный газ, поставки которого ожидаются в 2025–2026 годах. СПГ обойдется дорого, Но Китай готов рискнуть.
Поэтому есть вероятность, что Китай будет вести переговоры с позиции силы и агрессивно понижать цену. России останется либо согласиться с этим, либо менять маршрут. Что будет дальше, покажет время.