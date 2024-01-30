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Китайские партнеры заняли выжидательную позицию

Почему Россия не может продолжить газопровод через Новосибирск в Китай

30 января 2024, 06:00
Фото: pxhere.com
Китайские партнеры заняли выжидательную позицию

Стало известно, почему не удается проложить газопровод «Сибирь-2» в Китай

Стоимость газопровода «Сибирь-2» к настоящему моменту превысила триллион рублей. Однако строительство трубы на Восток вызывает большие сомнения.

Кому выгодно?

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на Financial Times, строительство трубопровода, соединяющего сибирские газовые месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, запланировано на 2024 год. Однако пока российская и китайская стороны хранят молчание. Представители правительства Монголии уже высказали довольно скептическое отношение к проекту.

«Сейчас китайская и российская стороны все еще проводят расчеты и оценки и работают над экономическими выгодами», — высказался премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
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Именно выгода от проекта вызывает сомнения у КНР. Стоимость строительства в ближайшем будущем может составить 37 миллиардов долларов или свыше 3,5 триллиона рублей. При этом в «Газпроме» пока не спешат раскрывать действительный объем затрат.

«Каждая домохозяйка желает узнать цену газа. Это неуместно», — резко высказался бывший зампред компании Александр Медведев.

При этом пока Россия получает самые низкие цены от поставок. Газ из Мьянмы в 2021 году стоил 350 долларов за тысячу кубометров, туркменский — до 250 долларов. Российское топливо пока что едва котируется на отметке в 200 долларов. Представители КНР не потратили на трубу ни юаня.

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Какова цена

В ближайшее время КНР планирует увеличить долю поставок газа с 10% до 15%. Поэтому у России есть шансы предоставить китайским «партнерам» свою трубу. При этом нам дышит в спину туркменская «Линия Д», а сразу два газопровода Поднебесной не нужно.

Другая альтернатива — сжиженный газ, поставки которого ожидаются в 2025–2026 годах. СПГ обойдется дорого, Но Китай готов рискнуть.

Поэтому есть вероятность, что Китай будет вести переговоры с позиции силы и агрессивно понижать цену. России останется либо согласиться с этим, либо менять маршрут. Что будет дальше, покажет время.

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#Экономика#Новосибирск#Строительство#Газ#Проект#Александр Ляхов
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