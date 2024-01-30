Почему Россия не может продолжить газопровод через Новосибирск в Китай

При этом пока Россия получает самые низкие цены от поставок. Газ из Мьянмы в 2021 году стоил 350 долларов за тысячу кубометров, туркменский — до 250 долларов. Российское топливо пока что едва котируется на отметке в 200 долларов. Представители КНР не потратили на трубу ни юаня.