Логистическую компанию оштрафовали на 10 млн рублей за взятку в Новосибирске

С августа 2018 года по январь 2022-го руководитель отдела продаж логистической компании передал начальнику отдела продаж филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Павлу Яковлеву 4 млн рублей за предоставление конкурентных преимуществ. Ранее Яковлеву вынесли приговор и назначили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.