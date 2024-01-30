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В отношении «Партнера Сибири» возбуждено незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере. 30 января 2024 года

Логистическую компанию оштрафовали на 10 млн рублей за взятку в Новосибирске

30 января 2024, 03:13
Фото: Артур Салимов / 1MI
В отношении «Партнера Сибири» возбуждено незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере. 30 января 2024 года
Суд оштрафовал компанию «Партнер Сибири» на 10 млн рублей. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Взятку в 4 млн рублей конфисковали.

С августа 2018 года по январь 2022-го руководитель отдела продаж логистической компании передал начальнику отдела продаж филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Павлу Яковлеву 4 млн рублей за предоставление конкурентных преимуществ. Ранее Яковлеву вынесли приговор и назначили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В отношении «Партнера Сибири» возбуждено незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ). Компанию оштрафовали на 10 млн рублей, взятку в 4 млн рублей конфисковали.

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#Экономика#Происшествия#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#РЖД#Взятка#Алёна Рогонова
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