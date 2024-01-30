Логистическую компанию оштрафовали на 10 млн рублей за взятку в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
С августа 2018 года по январь 2022-го руководитель отдела продаж логистической компании передал начальнику отдела продаж филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Павлу Яковлеву 4 млн рублей за предоставление конкурентных преимуществ. Ранее Яковлеву вынесли приговор и назначили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В отношении «Партнера Сибири» возбуждено незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ). Компанию оштрафовали на 10 млн рублей, взятку в 4 млн рублей конфисковали.