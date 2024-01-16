Начальника отдела железнодорожных перевозок в Новосибирске посадили на 5 лет

С 2018-го по 2022 год Яковлев получил от своего коллеги — начальника отдела продаж логистической компании — больше 4 млн. рублей за информацию о снижении тарифов до момента официального опубликования на сайте организации. Ситуация осложнялась ограниченным количеством оборудования. В результате логистическая компания получала преимущество в получении услуг.