Начальника отдела железнодорожных перевозок в Новосибирске посадили на 5 лет

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
С 2018-го по 2022 год Яковлев получил от своего коллеги — начальника отдела продаж логистической компании — больше 4 млн. рублей за информацию о снижении тарифов до момента официального опубликования на сайте организации. Ситуация осложнялась ограниченным количеством оборудования. В результате логистическая компания получала преимущество в получении услуг.
Экс-начальника признали виновным по статье о коммерческом подкупе («в» ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК РФ) и назначили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному на 3 года запретили заниматься управлением в коммерческой организации в сфере грузоперевозок.