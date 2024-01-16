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4 млн. рублей получил начальник отдела продаж логистической компании за информацию ДСП

Начальника отдела железнодорожных перевозок в Новосибирске посадили на 5 лет

16 января 2024, 06:24
Фото: Артур Салимов / 1MI
4 млн. рублей получил начальник отдела продаж логистической компании за информацию ДСП
Калининский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отдела продаж филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Павла Яковлева за взятку 4 млн. рублей. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной транспортной прокуратуры.

С 2018-го по 2022 год Яковлев получил от своего коллеги — начальника отдела продаж логистической компании — больше 4 млн. рублей за информацию о снижении тарифов до момента официального опубликования на сайте организации. Ситуация осложнялась ограниченным количеством оборудования. В результате логистическая компания получала преимущество в получении услуг.

Экс-начальника признали виновным по статье о коммерческом подкупе («в» ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК РФ) и назначили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному на 3 года запретили заниматься управлением в коммерческой организации в сфере грузоперевозок.

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