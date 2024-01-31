Более 9 тысяч зараженных цветов привезли в Новосибирскую область в 2023 году

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Это была товарная партия зараженных цветов, но успеть попасть на прилавки магазинов она не успела. Опасный вредитель был обнаружен на временном складе хранения.
— В 2023 году на территорию Новосибирской области поступило более 15 миллионов импортных срезов цветов в виде товарных партий. При осмотре цветов было зафиксировано 24 случая по выявлению карантинного объекта — Западного цветочного трипса, — пишет «КП-Новосибирск», ссылаясь на Россельхознадзор.
Западный цветочный трипс — это насекомое, которое питается растениями и может причинить им ущерб. Жук был найден на гвоздиках, гипсофилах, розах и хризантемах, которые были привезены из Эквадора.