Главное — быть вместе: сотни новосибирцев участвуют в проекте «Всей семьей»

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Проект «Всей семьей» приурочен к Году семьи и направлен на укрепление традиционных ценностей. В рамках проекта семьи-участники выполняют простые задания: от готовки ужина до прогулки, занятий спортом и походов в музей. Совместное времяпрепровождение они снимают на камеру, а фото отправляют в соцсети под хэштегом #всейсемьей.
Ежемесячно по результатам «флешмоба» в соцсетях проводится промежуточный розыгрыш подарков. Финальное награждение пройдет в марте. Семьи-участники могут получить крупные призы — например, выиграть 100 семейных туров по нашей стране от проекта «Больше, чем путешествие».
Также семьи, выполнившие все задания, получат эксклюзивную коллекцию уникальных электронных вкладышей «Семья — это». Вкладыши разработаны российскими иллюстраторами специально для проекта «Всей семьей».
Всю информацию о федеральном проекте можно прочитать на сайте.