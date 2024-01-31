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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:59

Участниками проекта стади

Главное — быть вместе: сотни новосибирцев участвуют в проекте «Всей семьей»

31 января 2024, 09:56
Фото: 1MI
Участниками проекта стади

Жители Новосибирской области массово принимают участие в проекте «Всей семьей»

Социально значимый проект стартовал по всей России. В нём также принимают участие новосибирцы. Семьи вместе проводят время, фотографируются, делятся кадрами в соцсетях и получают ценные подарки.

Проект «Всей семьей» приурочен к Году семьи и направлен на укрепление традиционных ценностей. В рамках проекта семьи-участники выполняют простые задания: от готовки ужина до прогулки, занятий спортом и походов в музей. Совместное времяпрепровождение они снимают на камеру, а фото отправляют в соцсети под хэштегом #всейсемьей.

Ежемесячно по результатам «флешмоба» в соцсетях проводится промежуточный розыгрыш подарков. Финальное награждение пройдет в марте. Семьи-участники могут получить крупные призы — например, выиграть 100 семейных туров по нашей стране от проекта «Больше, чем путешествие».

Также семьи, выполнившие все задания, получат эксклюзивную коллекцию уникальных электронных вкладышей «Семья — это». Вкладыши разработаны российскими иллюстраторами специально для проекта «Всей семьей».

Всю информацию о федеральном проекте можно прочитать на сайте.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Семья#Алина Гурицкая
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