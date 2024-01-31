Главное — быть вместе: сотни новосибирцев участвуют в проекте «Всей семьей»

Проект «Всей семьей» приурочен к Году семьи и направлен на укрепление традиционных ценностей. В рамках проекта семьи-участники выполняют простые задания: от готовки ужина до прогулки, занятий спортом и походов в музей. Совместное времяпрепровождение они снимают на камеру, а фото отправляют в соцсети под хэштегом #всейсемьей.