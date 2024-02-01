Директор филиала СГК рассказал, как компания будет бороться с коммунальными авариями

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
В планах — разделить закольцованную схему теплоснабжения левого берега Новосибирска. Также специалисты планируют активно проводить внутритрубную диагностику. Как показала практика, гидравлические испытания неэффективны при профилактике порывов.
Гидравлические испытания не позволяют исключить подобные ситуации. Рассматриваем возможность кратного увеличения объемов диагностики с использованием робота внутритрубной диагностики на тепломагистралях, — сказал директор филиала компании.
Еще один важный метод профилактики — устройства для быстрой локализации, отключения и устранения мест повреждений. В том числе, установка гидроприводов и выносной арматуры.
Теплосети планируют переложить для снижения теплопотерь и заменить на трубы в пенополиуретановой изоляции — они оснащены системой оперативного дистанционного контроля.
В СГК планирую обеспечить циркуляцию систем даже в случае отключений. Эту работу будут вести по программе «Надежный левый берег».
Одновременно компания будет вести работу с управляющими организациями по подготовке внутридомовых систем.
Также в СГК пообещали компенсировать новосибирцам материальный ущерб, нанесенный имуществу в результате порывов на теплосетях и внутридомовых коммуникациях. Пока поступили 95 заявок.
Мэрия Новосибирска предложила СГК в добровольном порядке покрыть и моральный ущерб.