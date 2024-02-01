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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

СГК примет меры по снижению аварийности на теплосетях Новосибирска

Директор филиала СГК рассказал, как компания будет бороться с коммунальными авариями

1 февраля 2024, 04:32
Фото: Артем Васильев / atas.info

СГК примет меры по снижению аварийности на теплосетях Новосибирска

СГК внесет изменения в свою работу, чтобы повысить надежность теплоснабжения Новосибирска. Об этом заявил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов на сессии Заксобрания.

В планах — разделить закольцованную схему теплоснабжения левого берега Новосибирска. Также специалисты планируют активно проводить внутритрубную диагностику. Как показала практика, гидравлические испытания неэффективны при профилактике порывов.

Гидравлические испытания не позволяют исключить подобные ситуации. Рассматриваем возможность кратного увеличения объемов диагностики с использованием робота внутритрубной диагностики на тепломагистралях, — сказал директор филиала компании.

Еще один важный метод профилактики — устройства для быстрой локализации, отключения и устранения мест повреждений. В том числе, установка гидроприводов и выносной арматуры.

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Теплосети планируют переложить для снижения теплопотерь и заменить на трубы в пенополиуретановой изоляции — они оснащены системой оперативного дистанционного контроля.

В СГК планирую обеспечить циркуляцию систем даже в случае отключений. Эту работу будут вести по программе «Надежный левый берег».

Одновременно компания будет вести работу с управляющими организациями по подготовке внутридомовых систем.

Также в СГК пообещали компенсировать новосибирцам материальный ущерб, нанесенный имуществу в результате порывов на теплосетях и внутридомовых коммуникациях. Пока поступили 95 заявок.

Мэрия Новосибирска предложила СГК в добровольном порядке покрыть и моральный ущерб.

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