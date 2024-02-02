Сбежавшая в Германию новосибирская поэтесса Гольдина рассказала о сложной жизни

Дочь известного академика Сергея Гольдина, Катерина, не нашла себя в научной среде и решила стать поэтессой. Она изменила своё имя на Каталиса и начала делиться своими стихами с широкой аудиторией. В России ее три раза штрафовали за дискредитацию армии: она клеила провокационные наклейки на ноутбук, писала откровенные стихи и публиковала посты с резкими высказываниями. После штрафов в 40 тысяч рублей, Гольдина сбежала в городок Ингельхайм — в лагерь беженцев. Портал Om1 ru узнал, как складывается её жизнь в этой стране спустя год.