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Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Поэтесса хочет вернуться домой

Сбежавшая в Германию новосибирская поэтесса Гольдина рассказала о сложной жизни

2 февраля 2024, 03:52
Фото: со страницы Каталисы Гольдиной в ВК
Поэтесса хочет вернуться домой
Новосибирская поэтесса, сбежавшая из страны, рассказала о плюсах и минусах жизни в Европе спустя год после переезда. Она выразила надежду, что в будущем сможет вернуться в Россию.

Дочь известного академика Сергея Гольдина, Катерина, не нашла себя в научной среде и решила стать поэтессой. Она изменила своё имя на Каталиса и начала делиться своими стихами с широкой аудиторией. В России ее три раза штрафовали за дискредитацию армии: она клеила провокационные наклейки на ноутбук, писала откровенные стихи и публиковала посты с резкими высказываниями. После штрафов в 40 тысяч рублей, Гольдина сбежала в городок Ингельхайм — в лагерь беженцев. Портал Om1 ru узнал, как складывается её жизнь в этой стране спустя год.

Каталисе нравится жить в Германии. Она хвалит лесные красоты, а также отношение страны к местным жителям. Например, ей бесплатно выдали велосипед. Однако есть и сложности. Сибирячка постоянно возится с бюрократией, да и условия в общежитии были не самые лучшие.

Сбежавшая в Германию новосибирская поэтесса Гольдина рассказала о сложной жизни
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«В общежитии действительно было тяжеловато из-за нечистоплотных жильцов. Много грязи, довольно равнодушное и ленивое руководство. В общежитиях здесь по-разному, бывает намного лучше, мне в этом плане не очень повезло».

Она добавила, что найти жильё в Германии не так уж просто. Однако после тяжелой жизни в общежитии, она нашла однокомнатную квартиру. Одной из самых больших проблем для поэтессы был немецкий язык.

Поэтесса призналась, что скучает по своей родине и надеется, что когда-нибудь сможет вернуться в Россию: «Конечно, очень сильно скучаю по дому, по оставленным близким людям, по друзьям, артистам и музыкантам, с которыми мы устраивали сказки и концерты».

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#Общество#Новосибирск#Россия#Эмиграция#Эмилия Губарева#Переезд#Германия#Европа
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