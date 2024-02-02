Сбежавшая в Германию новосибирская поэтесса Гольдина рассказала о сложной жизни

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:54
Дочь известного академика Сергея Гольдина, Катерина, не нашла себя в научной среде и решила стать поэтессой. Она изменила своё имя на Каталиса и начала делиться своими стихами с широкой аудиторией. В России ее три раза штрафовали за дискредитацию армии: она клеила провокационные наклейки на ноутбук, писала откровенные стихи и публиковала посты с резкими высказываниями. После штрафов в 40 тысяч рублей, Гольдина сбежала в городок Ингельхайм — в лагерь беженцев. Портал Om1 ru узнал, как складывается её жизнь в этой стране спустя год.
Каталисе нравится жить в Германии. Она хвалит лесные красоты, а также отношение страны к местным жителям. Например, ей бесплатно выдали велосипед. Однако есть и сложности. Сибирячка постоянно возится с бюрократией, да и условия в общежитии были не самые лучшие.
«В общежитии действительно было тяжеловато из-за нечистоплотных жильцов. Много грязи, довольно равнодушное и ленивое руководство. В общежитиях здесь по-разному, бывает намного лучше, мне в этом плане не очень повезло».
Она добавила, что найти жильё в Германии не так уж просто. Однако после тяжелой жизни в общежитии, она нашла однокомнатную квартиру. Одной из самых больших проблем для поэтессы был немецкий язык.
Поэтесса призналась, что скучает по своей родине и надеется, что когда-нибудь сможет вернуться в Россию: «Конечно, очень сильно скучаю по дому, по оставленным близким людям, по друзьям, артистам и музыкантам, с которыми мы устраивали сказки и концерты».