Автобус решил объехать пробку по дворам в Новосибирске — и не рассчитал габариты

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:45
Водитель явно не рассчитал габариты своего транспортного средства, и автобус застрял во дворах и создал пробку автомобилям. Помогали «разруливать» ситуацию неравнодушные жители.
«О своем решении водитель явно сильно пожалел, снеся столбы ограничения», — говорит автор фото в паблике «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».
В Госавтоинспекции по Новосибирску маневр водителя не оценили.
«По факту данной публикации сотрудники Госавтоинспекции будут ориентированы на установление личности водителя и привлечении его к административной ответственности. Согласно п. 17.2 и п. 17.4 ПДД РФ запрещается сквозное движение механических транспортных средств в жилой зоне и на дворовых территориях», — сказано в сообщении.
Согласно информации на сайте ЦУГАЭТ, автобусный маршрут №79 обслуживает ООО «Ника». Но уточнить детали инцидента не удалось, поскольку телефон диспетчера был выключен.