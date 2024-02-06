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Автобус решил объехать пробку по дворам в Новосибирске — и не рассчитал габариты

Автобус решил объехать пробку по дворам в Новосибирске — и не рассчитал габариты

6 февраля 2024, 04:32
Фото: vk.com / «Инцидент Новосибирск»
Вечером 5 февраля в Октябрьском районе Новосибирска переполненный пассажирами автобус маршрута №79 решил объехать пробку на улице Кошурникова, поехав через узкие дворы на улице Бориса Богаткова.

Водитель явно не рассчитал габариты своего транспортного средства, и автобус застрял во дворах и создал пробку автомобилям. Помогали «разруливать» ситуацию неравнодушные жители.

«О своем решении водитель явно сильно пожалел, снеся столбы ограничения», — говорит автор фото в паблике «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».

В Госавтоинспекции по Новосибирску маневр водителя не оценили.

«По факту данной публикации сотрудники Госавтоинспекции будут ориентированы на установление личности водителя и привлечении его к административной ответственности. Согласно п. 17.2 и п. 17.4 ПДД РФ запрещается сквозное движение механических транспортных средств в жилой зоне и на дворовых территориях», — сказано в сообщении.

Согласно информации на сайте ЦУГАЭТ, автобусный маршрут №79 обслуживает ООО «Ника». Но уточнить детали инцидента не удалось, поскольку телефон диспетчера был выключен.

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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Автобус#Пассажиры#Алёна Рогонова#Госавтоинспекция
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