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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Ребенок пострадал

Прокуратура устроила проверку после падения ребенка из автобуса в Новосибирске

1 февраля 2024, 09:29
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Ребенок пострадал
Ребенок выпал на ходу из автобуса в Новосибирске. Прокуратура начала проверку данного инцидента.

Днем 31 января на улице Есенина произошел инцидент: автобус маршрута №30 отъезжал от остановки, не закрыв двери, в результате чего ребенок выпал из транспорта.

Ребенка доставили в медучреждение для оказания помощи. На месте происшествия работает наряд ДПС, чтобы выяснить все обстоятельства этого случая.

Прокуратура организовала проверку о ненадлежащем исполнении перевозчиком ООО ПКП «Лига-Т» законодательства о пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения, что повлекло травмирование несовершеннолетнего ребенка. По результатам проверки будут приняты меры.

Девятилетний мальчик выпал из автобуса в Новосибирске
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#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Прокуратура#Автобус#Эмилия Губарева
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