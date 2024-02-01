Прокуратура устроила проверку после падения ребенка из автобуса в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
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Updated Сегодня, 09:31
Днем 31 января на улице Есенина произошел инцидент: автобус маршрута №30 отъезжал от остановки, не закрыв двери, в результате чего ребенок выпал из транспорта.
Ребенка доставили в медучреждение для оказания помощи. На месте происшествия работает наряд ДПС, чтобы выяснить все обстоятельства этого случая.
Прокуратура организовала проверку о ненадлежащем исполнении перевозчиком ООО ПКП «Лига-Т» законодательства о пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения, что повлекло травмирование несовершеннолетнего ребенка. По результатам проверки будут приняты меры.