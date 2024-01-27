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смертельное ДТП с участием автобуса

Автобус насмерть сбил пешехода в Новосибирске

27 января 2024, 04:47
Фото: ГИБДД
смертельное ДТП с участием автобуса
В Новосибирске произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погиб пешеход.

Инцидент произошел 26 января вечером на улице Челюскинцев в Железнодорожном районе города.

По информации регионального ГИБДД, 59-летний водитель автобуса МАЗ двигался по улице в направлении площади Ленинцев. Вне зоны пешеходного перехода он сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

В результате аварии пешеход получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Однако, спустя некоторое время, она скончалась от полученных повреждений.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Пешеход#Автобус#Эмилия Губарева#Травмы
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