Автобус насмерть сбил пешехода в Новосибирске

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Published Сегодня, 04:47
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Инцидент произошел 26 января вечером на улице Челюскинцев в Железнодорожном районе города.
По информации регионального ГИБДД, 59-летний водитель автобуса МАЗ двигался по улице в направлении площади Ленинцев. Вне зоны пешеходного перехода он сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу.
В результате аварии пешеход получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Однако, спустя некоторое время, она скончалась от полученных повреждений.