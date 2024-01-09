«Напрягает»: рекордное количество смертельных ДТП произошло на новосибирских трассах

Как сообщил Андрей Кульков, дорожная обстановка в Новосибирской области в период новогодних каникул была весьма напряженная. Всего произошло 41 ДТП — это на 11 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди пострадавших — 60 человек. Среди погибших было 15 человек (это на 10 человек больше, чем в 2023 году). С участием несовершеннолетних, совершено 7 аварий. Всего травмировалось семь детей (+4 к прошлому году), а также погиб один ребенок.