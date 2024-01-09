«Напрягает»: рекордное количество смертельных ДТП произошло на новосибирских трассах

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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Как сообщил Андрей Кульков, дорожная обстановка в Новосибирской области в период новогодних каникул была весьма напряженная. Всего произошло 41 ДТП — это на 11 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди пострадавших — 60 человек. Среди погибших было 15 человек (это на 10 человек больше, чем в 2023 году). С участием несовершеннолетних, совершено 7 аварий. Всего травмировалось семь детей (+4 к прошлому году), а также погиб один ребенок.
Водители и пассажиры погибали: в Каргатском районе 31 декабря машина выехала на встречку, двое погибших на трассе Р-254, трое травмированных; в Тогучинском районе 1 января наезд на пешехода, который погиб; трасса К-19 1 января из-за выезда на встречку скончались двое, один был травмирован; на той же трассе по той же причине 4 января скончался водитель, еще трое травмированы; в Баганском районе на дороге К-01 2 января автомобилист съехал в кювет, погиб; в Болотнинском районе 3 января водитель выехал на встречку, скончались трое, в том числе ребенок; в Коченевском районе 7 января из-за выезда на встречную полосу скончались четыре человека, ребенок в больнице.
Всего с 31 декабря по 8 января сотрудники ГИБДД поймали 222 пьяных водителей. 1 января — 35 человек водили машину в нетрезвом виде, а 2 числа — 34. Погибших в Новосибирске не было.
Губернатор Андрей Травников поблагодарил сотрудников МВД и другие оперативные службы за тяжелую работу в новогодние праздники, а также отметил, что число ДТП в начале года «напрягает».