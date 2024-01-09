atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Десятки аварий было в НСО

«Напрягает»: рекордное количество смертельных ДТП произошло на новосибирских трассах

9 января 2024, 04:17
Фото: 1MI
Десятки аварий было в НСО

Рекордное количество смертельных ДТП произошло на новосибирских трассах

На трассах в Новосибирской области произошло несколько смертельных ДТП. Об этом сообщил руководитель ГУ МВД по региону Андрей Кульков на оперативном совещании в правительстве 9 января 2024 года.

Как сообщил Андрей Кульков, дорожная обстановка в Новосибирской области в период новогодних каникул была весьма напряженная. Всего произошло 41 ДТП — это на 11 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди пострадавших — 60 человек. Среди погибших было 15 человек (это на 10 человек больше, чем в 2023 году). С участием несовершеннолетних, совершено 7 аварий. Всего травмировалось семь детей (+4 к прошлому году), а также погиб один ребенок.

Водители и пассажиры погибали: в Каргатском районе 31 декабря машина выехала на встречку, двое погибших на трассе Р-254, трое травмированных; в Тогучинском районе 1 января наезд на пешехода, который погиб; трасса К-19 1 января из-за выезда на встречку скончались двое, один был травмирован; на той же трассе по той же причине 4 января скончался водитель, еще трое травмированы; в Баганском районе на дороге К-01 2 января автомобилист съехал в кювет, погиб; в Болотнинском районе 3 января водитель выехал на встречку, скончались трое, в том числе ребенок; в Коченевском районе 7 января из-за выезда на встречную полосу скончались четыре человека, ребенок в больнице.

Всего с 31 декабря по 8 января сотрудники ГИБДД поймали 222 пьяных водителей. 1 января — 35 человек водили машину в нетрезвом виде, а 2 числа — 34. Погибших в Новосибирске не было.

Губернатор Андрей Травников поблагодарил сотрудников МВД и другие оперативные службы за тяжелую работу в новогодние праздники, а также отметил, что число ДТП в начале года «напрягает».

Три человека пострадали в ДТП в Новосибирской области — 10-летний ребенок в больнице
Узнать подробнее
Читайте также:
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Новосибирской областиСтало известно, кто погиб в тройном ДТП в Новосибирской области«Ехали в гости к другу»: раскрыты подробности смертельного ДТП под НовосибирскомСтали известны подробности ДТП с перевернутой маршруткой в НовосибирскеДва человека погибли в ДТП в Новосибирской области
#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Смерть#Погиб#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Лучшей снежной скульптурой в Новосибирске стала якутская «Царица холода»
Вчера, 10:19
«Горите в аду»: известный дизайнер раскритиковал новый терминал аэропорта Толмачево
Вчера, 07:50
Вернуться в рабочий ритм: советы врача для восстановления после новогодних праздников
Вчера, 06:39
В МВД назвали число убийств за новогодние каникулы в Новосибирской области
Сегодня, 03:36
До 25 метров в секунду: новосибирцев ждут два дня штормовых ветров
Вчера, 11:01
Более 170 новосибирцев получили гололедные травмы в новогодние каникулы
Сегодня, 03:43