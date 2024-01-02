Стали известны подробности ДТП с перевернутой маршруткой в Новосибирске

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Вечером 2 января произошло ДТП на Большевистской улице. Согласно предварительной информации, водитель маршрутки №91, двигался по Большевистской улицы в направлении Разъезда Иня. В районе дома №280 он не справился с управлением и ГАЗель перевернулась.
В результате происшествия пострадали пять пассажиров. Среди них были мужчина 2002 года рождения, женщины 1981, 1995 и 2003 года рождения, а также девушка 2006 года рождения. Всех пострадавших доставили в лечебное учреждение для оказания помощи.
Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.