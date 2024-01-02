atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Были пострадавшие

Стали известны подробности ДТП с перевернутой маршруткой в Новосибирске

2 января 2024, 17:32
Фото: ГИБДД
Были пострадавшие
Маршрутка опрокинулась на бок в Новосибирске в результате ДТП. В аварии есть несколько пострадавших, о чем сообщили в ГИБДД.

Вечером 2 января произошло ДТП на Большевистской улице. Согласно предварительной информации, водитель маршрутки №91, двигался по Большевистской улицы в направлении Разъезда Иня. В районе дома №280 он не справился с управлением и ГАЗель перевернулась.

В результате происшествия пострадали пять пассажиров. Среди них были мужчина 2002 года рождения, женщины 1981, 1995 и 2003 года рождения, а также девушка 2006 года рождения. Всех пострадавших доставили в лечебное учреждение для оказания помощи.

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Появились фото с места ДТП с перевернутой маршруткой в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Новосибирске — есть пострадавшиеМаршрутка с пассажирами, автобус и фура столкнулись в Новосибирской области
#Новосибирск#ДТП#Авария#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Афиша на новогодние каникулы в Новосибирске — подборка мероприятий
Вчера, 00:12
Итоги 2023 года: главные события в Новосибирске
28 декабря 2023,, 23:23
«Вы там замерзнете и телефон заберут»: актер Кологривый высказался о Новосибирске
29 декабря 2023,, 03:36
Новый фуд-холл откроют в январе в Левобережье Новосибирска
Вчера, 08:42
Самый опасный и криминальный район Новосибирска назвали полицейские
Вчера, 09:31
Огромный фейерверк на Новый год устроили жители поселка под Новосибирском
Вчера, 08:04