Стали известны подробности ДТП с перевернутой маршруткой в Новосибирске

В результате происшествия пострадали пять пассажиров. Среди них были мужчина 2002 года рождения, женщины 1981, 1995 и 2003 года рождения, а также девушка 2006 года рождения. Всех пострадавших доставили в лечебное учреждение для оказания помощи.