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Published Сегодня, 02:25

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Updated Сегодня, 02:27

Бабушка едва не погибла

Автобус в Новосибирске переехал пенсионерке ноги

17 января 2024, 02:25
Фото: 1MI
Бабушка едва не погибла
В Новосибирске водитель автобуса не заметил бабушку и переехал ей обе ноги. Сейчас она в больнице.

Все случилось 14 января днем на остановке «Станиславский жилмассив».

— Бабушка ехала от мамы к себе домой. Когда подошел автобус № 64, она взялась за поручень двери, чтобы подняться. Водитель не заметил ее, двери закрылись. Автобус двинулся и проехал прямо по ногам моей бабушки, — рассказала КП-Новосибирск внучка пострадавшей.

Пассажиры начали кричать, чтобы водитель остановился. Женщину занесли в салон. Она была в сознании и продиктовала номер родственницы. На место вызвали скорую и полицию. Пенсионерку увезли в больницу для оказания помощи.

— На одной ноге еще и кожа слезла. Бабушку прооперировали, но теперь нужно ждать, пока кожа приживется. Врачи сказали, что только после этого будут делать операции на ногах. На одной точно сломаны пятка и пальцы, а на второй — перелом со смещением, — объясняет женщина.

Как объяснил родственникам пострадавшей водитель, он проверил, что никого нет, и только тогда закрыл двери автобуса. Он проехал несколько метров и пассажиры начали кричать о проблеме.

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