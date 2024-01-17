Автобус в Новосибирске переехал пенсионерке ноги

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Все случилось 14 января днем на остановке «Станиславский жилмассив».
— Бабушка ехала от мамы к себе домой. Когда подошел автобус № 64, она взялась за поручень двери, чтобы подняться. Водитель не заметил ее, двери закрылись. Автобус двинулся и проехал прямо по ногам моей бабушки, — рассказала КП-Новосибирск внучка пострадавшей.
Пассажиры начали кричать, чтобы водитель остановился. Женщину занесли в салон. Она была в сознании и продиктовала номер родственницы. На место вызвали скорую и полицию. Пенсионерку увезли в больницу для оказания помощи.
— На одной ноге еще и кожа слезла. Бабушку прооперировали, но теперь нужно ждать, пока кожа приживется. Врачи сказали, что только после этого будут делать операции на ногах. На одной точно сломаны пятка и пальцы, а на второй — перелом со смещением, — объясняет женщина.
Как объяснил родственникам пострадавшей водитель, он проверил, что никого нет, и только тогда закрыл двери автобуса. Он проехал несколько метров и пассажиры начали кричать о проблеме.