Самый мощный вычислительный кластер за Уралом заработал в Новосибирской области

По заявлению директора Института теплофизики им. Кутателадзе СО РАН Дмитрия Марковича, к 2025 году в регионе будет создан крупнейший центр, который станет суперкомпьютерным центром «Лаврентьев». Он отметил, что недавно достигнутый уровень вычислительных мощностей составляет тысячу ядер центрального процессора и около десятка графических процессоров. По словам Марковича, пиковая производительность их суперкомпьютера является одной из самых высоких за Уралом, и при его помощи успешно решаются как фундаментальные, так и прикладные задачи.