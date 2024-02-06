Самый мощный вычислительный кластер за Уралом заработал в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
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Updated Сегодня, 10:34
Суперкомпьютерный центр, созданный на базе Института теплофизики СО РАН по программе обновления приборной базы национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом России, достиг мощности 300 TFLOPS (триллионов операций с плавающей точкой в секунду). Суперкомпьютерный центр призван решать задачи новой энергетики, двигателестроения, авиации. С оснащением и работой центра в ходе пресс-тура 6 февраля ознакомился министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
«Данный кластер „Каскад“ создан в рамках инициативы „Открытие центров, лабораторий, запуск исследовательской инфраструктуры“ Десятилетия Науки и технологий РФ и нацпроекта „Наука и университеты“. Центр дает возможность ученым моделировать различные физические процессы, в том числе горения газообразного, жидкого, пылеугольного и водоугольного топлива. Такой кластер позволяет иметь в регионе собственную доступную вычислительную инфраструктуру для выполнения оперативных задач для нужд промышленности. Наша главная задача продуктивно выстроить производственные цепочки, сблизить научные и промышленные организации, обеспечить комфортные условия для совместной работы», — рассказал министр.
По заявлению директора Института теплофизики им. Кутателадзе СО РАН Дмитрия Марковича, к 2025 году в регионе будет создан крупнейший центр, который станет суперкомпьютерным центром «Лаврентьев». Он отметил, что недавно достигнутый уровень вычислительных мощностей составляет тысячу ядер центрального процессора и около десятка графических процессоров. По словам Марковича, пиковая производительность их суперкомпьютера является одной из самых высоких за Уралом, и при его помощи успешно решаются как фундаментальные, так и прикладные задачи.
Особый акцент сделан на возможностях суперкомпьютерного кластера в области проектирования газотурбинных установок и авиационных двигателей, что позволяет существенно сократить затраты и сроки разработки перед запуском в серийное производство.
Примером мультидисциплинарного проекта стало сотрудничество с НГУ, Институтом гидродинамики СО РАН и Национальным медицинским исследовательским центром им. Мешалкина. Основная задача этого проекта заключается в создании модели и оценке рисков разрыва аневризмы брюшной аорты с использованием искусственного интеллекта, который анализирует клинические данные и данные компьютерной томографии, а также реконструирует геометрию аневризмы.
Посещая молодежные лаборатории Института теплофизики им. Кутателадзе СО РАН, Вадим Васильев подчеркнул, что областной бюджет выделяет более 22,5 млн рублей на меры поддержки молодых ученых в этом году. Количество получателей грантов и стипендий увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом.