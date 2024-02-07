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Китайские машины берут чаще

Предложение китайских автомобилей выросло на 825% в Новосибирске

7 февраля 2024, 06:46
Фото: телеграм-канал ФТС России
Китайские машины берут чаще
В Новосибирской области за год предложение китайских автомобилей выросло на 825%, выяснили эксперты «Авито».

По данным экспертов, в 2023 году доля китайских автомобилей в продажах новых машин составила 69%. За этот период популярность китайских автомобилей увеличилась на 184%, а предложение этих автомобилей выросло на 825%.

Стоимость новых китайских автомобилей в среднем поднялась на 71% и достигла отметки в 4 240 000 рублей.

Среди самых популярных брендов из Китая можно назвать Changan, Chery и Exeed. Большинство моделей из Китая имеют гибридные или электрические двигатели.

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