Предложение китайских автомобилей выросло на 825% в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
По данным экспертов, в 2023 году доля китайских автомобилей в продажах новых машин составила 69%. За этот период популярность китайских автомобилей увеличилась на 184%, а предложение этих автомобилей выросло на 825%.
Стоимость новых китайских автомобилей в среднем поднялась на 71% и достигла отметки в 4 240 000 рублей.
Среди самых популярных брендов из Китая можно назвать Changan, Chery и Exeed. Большинство моделей из Китая имеют гибридные или электрические двигатели.