Ипотеку нужно брать: снижения цен на новостройки не будет!

Но все же: что будет с рынком недвижимости? Многие эксперты сходятся во мнении, что в 2024 году не стоит ожидать большого роста цен на «вторичке», как это было в 2022 и 2023 гг., тогда некоторые регионы отмечали рост в 40%. Новостройки могут показывать повышение цен, но оно будет незначительным — в пределах уровня инфляции. И если в ближайшие годы программы льготной ипотеки будут сворачиваться, то разница в ценах на первичном и вторичном рынке станет уменьшаться. Большинство экспертов ожидают, что спрос на квартиры будет снижаться, и уже к осени падение составит 10-20%. А в целом, как добавил Дмитрий Ракута, в новом году на рынке недвижимости не стоит ожидать больших потрясений по той причине, что если банковский сектор совместно с рынком недвижимости попадут в рецессию, то значительные потери будет нести и экономика страны. Поэтому правительство сделает все, чтобы этого не допустить. Шаги, которые предпринимает Центробанк по ужесточению кредитно-денежной политики, ужесточению условий ипотеки также преследуют цель бороться с инфляцией и ипотечным пузырем, что не будет способствовать разгону цен на квадратные метры.